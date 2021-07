49-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 18.30 Uhr in der Ziegelbühlstraße verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Auf Höhe des Adlerplatzes übersah eine 20-jährige Citroen-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer beim Einbiegen in die Straße. Da der 49-Jährige zwischen seinem Zweirad und dem Auto eingeklemmt wurde, zog er sich bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Verletzung am Bein zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.