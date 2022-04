42-Jähriger randaliert in Gaststätte

Wegen einer handfesten Auseinandersetzung ist die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Gaststätte an der Langerstraße in Stetten am kalten Markt ausgerückt.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, verhielt sich dort ein 42-jähriger Mann gegen 3.15 Uhr aggressiv gegenüber anderen Gästen. Einem 24-jährigen Gast verpasste er einen handfesten Schlag ins Gesicht. Das Opfer wehrte sich daraufhin mit einer Ohrfeige.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten, die er unter anderem beleidigte, verhielt sich der 42-Jährige ungebührlich. Offensichtlich hatte er dem Alkohol erheblich zugesprochen, weshalb er die Nacht zur Ausnüchterung im Sigmaringer Polizeirevier verbringen musste.