Mit einem Großen Zapfenstreich auf der Wiese vor der Albkaserne endete am Samstagabend die Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen des Artilleriebataillons 295. Anlässlich dieses Ereignisses hat das Bataillon unter seinem Kommandeur Oberstleutnant Kim Oliver Frerichs die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Ein attraktives Programm, bestes Heubergwetter sowie eine tadellose Organisation machten diesen Tag für die Besucher zu einem besonderen Erlebnis. Rund 4000 Besucher zählten die Verantwortlichen, die eigens dazu Personal bereitgestellt hatten, das die Gäste mittels Strichlisten zählte.

Das Publikum nutzte die gerade einmal fünf Stunden, um sich über das erst seit 2016 in Stetten am kalten Markt stationierte Bataillon zu informieren. Insbesondere die Großgeräte der Artilleristen übten auf die Besucher eine große Faszination aus. Nicht nur, dass diese bestiegen und von innen besichtigt werden durften, die Gäste durften sie auch in Aktion erleben. Anhand einer übergroßen taktischen Tafel erläuterte ein Sprecher den erdachten Einsatz einer Panzerhaubitze 2000, eines Raketenwerfers MARS II und eines Bergepanzers. Dem Gebrüll des 1000-PS-Motors der Haubitze, die ein Gefechtsgewicht von rund 57 Tonnen auf die Waage bringt und mit 60 Stundenkilometern über die Piste fegte, konnte sich kein Zuschauer entziehen. Zuvor hatten die Verantwortlichen vorsorglich Ohrstöpsel verteilt, denn die Geräuschkulisse war, gelinde gesagt, beeindruckend.

Beeindruckt zeigte sich das Publikum aber auch von der Gesamtveranstaltung. „Das ist bestens durchorganisiert, überall gibt es was zu sehen, es steht immer jemand parat, der Fragen beantwortet und es herrscht ein Gefühl der Offenheit vor“, sagte Manfred Kohl aus Leibertingen, „besser hätte es gar nicht laufen können“.

Veteranen blicken zurück

Auch alte Panzerveteranen haben es sich nicht nehmen lassen, ihr ehemaliges berufliches Wirkungsfeld zu besuchen, nachdem es „wie es sich gehört“ in Stetten wieder genügend Soldaten gibt. „Es hat sich so viel verändert“, sagte ein Altgedienter angesichts der allenthalben präsentierten Hochtechnik. Aber manches ist auch geblieben, wie bei einem Feldlager zu erfahren war. Die „Villa Dackel“, das simple Einmannzelt des Soldaten, sieht aus wie eh und je, auch das Essgeschirr aus Aluminium hat sein Design nicht verändert. „Was sich bewährt hat, sollte man auch nicht ändern“, sagte der Soldat, der mit Tarnfarbe im Gesicht, Blättern auf dem Helm und in Feldmontur an einem kleinen Feuer seine Verpflegung warm machte. Sein wassergefülltes Essgeschirr, ein nierenförmiger Blechnapf, hatte er übers Feuer gehängt, um in dem erhitzten Wasser eine Konserve aus dem „E-Pa“, dem Einmannversorgungspack, zu erwärmen. Auch diese Einmannpacks gab es schon immer, nur heute gibt es die in 27 Variationen, wie Oberleutnant Simon Hofmann sagte. Interessierte konnten sich am Stand nebenan informieren, was in einem solchen Pack alles drin ist. Wie sich ein Soldat im Dunkeln orientiert, konnte in einem abgedunkelten Zelt mittels eines am Helm befestigten Nachtsichtgeräts erfahren werden. Auch Maschinengewehre durften wieder besichtigt werden, allerdings nur aus gehörigem Abstand. Anfassen war verboten, erst recht durch Kinderhand, darauf wurde streng geachtet. Die Soldaten am Stand blieben eisern, da half auch alles Quengeln nicht. Natürlich war auch für kindgerechte Abwechslung gesorgt, ebenso kamen die leiblichen Genüsse nicht zu kurz.

Ab 18 Uhr schlossen sich die Kasernentore wieder für die Besucher und die Vorbereitungen für den Großen Zapfenstreich begannen. Mit Eintritt der Dunkelheit begann das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr, das im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums zu Ehren des dienstältesten Artilleriebataillons stattfand. Abgenommen wurde die Zeremonie durch den Brigadegeneral Harald Gante, Kommandeur der 10. Panzerdivision, Brigadegeneral Bertrand Boyard, Kommandeur der Deutsch-Französischen Brigade und Oberstleutnant Kim Oliver Frerichs.