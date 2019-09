400 Busfans sind in Menningen angekommen

Rund 200 Fahrzeuge und 400 Gäste sind am Donnerstag zum Busbastler Basecamp in Menningen angereist. Veranstalter Manuel Lemke ist mit dem Ablauf des Anreisetags zufrieden und rechnet am Wochenende noch mit weiteren Tagesgästen. Am Freitag startete bereits das Programm: In Workshops und Vorträgen rund um den Ausbau und das Leben im eigenen Bus tauschen sich die Besucher über ihre Erfahrungen aus. Abends kommen die Busbastler am Lagerfeuer zusammen und lassen den Tag gemeinsam ausklingen. Für Samstag sind noch weitere Workshops geplant, bevor die Besucher am Sonntag wieder ihre Heimreise antreten – natürlich im eigenen Wohnmobil. Foto: Alena Ehrlich

Meist gelesen in der Umgebung Meßkirch Geschichte auf der Straße