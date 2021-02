34-Jährige missachtet Vorfahrt

Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf der L 218 ereignete. Eine 34-jährige Dacia-Fahrerin befuhr laut Polizeimitteilung die Hardstraße. Als sie an einer Kreuzung zur L 218 nach links abbiegen wollte, übersah sie einen ebenfalls von links kommenden vorfahrtsberechtigten 30-jährigen BMW-Fahrer. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Beide Insassen blieben unverletzt.

