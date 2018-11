32 Hütten und 50 Stände warten auf Besucher

Eingerahmt von Schloss Meßkirch reihen sich am 1. und 2. Dezember festlich geschmückte Buden behaglich aneinander und verzaubern mit ihrer stimmungsvollen Beleuchtung große und kleine Besucher. Künstler, Kunsthandwerker und Händler präsentieren aufwendig gestaltete Besonderheiten, Geschenke und festliche Dekorationen für die ganze Familie.

„Der Flair der Meßkircher Schlossweihnacht ist etwas ganz besonderes. Die einheitlichen Hütten und die schöne Kulisse des Schlosses sind schon einmalig. Sehen lassen kann sich auch unser Bühnenprogramm. Wir haben für jeden Tag ein besonderes Highlight organisiert“, sagt Jennifer Werner, Leiterin Tourist-Information. An insgesamt 32 Hütten und 50 Ständen können die Besucher tolle Dinge entdecken. Das Angebot lädt ein zum weihnachtlichen Geschenkekauf, zum Bestaunen von echter kunsthandwerklicher Fertigkeit oder einfach nur zum gemütlichen über den Markt bummeln. Für Liebhaber guter Gaumenfreuden steht eine ganze Auswahl an gastronomischen Leckereien zur Auswahl: von süßem Weihnachtsgebäck über duftende Crepes, süße und herzhafte Langosch hin zur deftigen Grillwurst, schmackhaften Schupfnudeln, warmen Seelen, frisch zubereiteten Dünnele und Pizzen.

Eine Fahrt mit der Eselskutsche

An beiden Tagen gibt es eine lebensgroße Krippe mit echten Tieren und lebensgroßen Krippenfiguren zu bestaunen. „Wie im vergangenen Jahr sind wieder ein Ochse, Schafe und Esel in der Krippe“, so Werner. Am Lagerfeuer kann Stockbrot gegrillt werden. Am Sonntag freut sich die Eselkutsche des Esel- und Schafhof Boll auf die kleinen Fahrgäste. Die Kinderkrippen vom Kindergarten Kunterbunt laden alle Familien mit Kindern unter drei Jahren ein, es sich in der „kleinen Auszeit“ gemütlich zu machen. Am Samstag wird diese von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr im Schlossinnenhof angeboten. Außerdem veranstaltet der Kindergarten Kunterbunt im Turmzimmer von Schloss Meßkirch an beiden Tagen ein Bilderbuchkino. Das Bilderbuchkino richtet sich an Kinder von drei bis sechs Jahren und dauert rund 30 Minuten pro Aufführung. Am Samstag können die kleinen Festbesucher ihrer Kreativität beim Krippenbau im Museumskeller freien Lauf lassen und von 15 bis 18 Uhr im Schlosskindergarten die Adventsstube besuchen. Am Sonntag wird der Museumskeller zu einem weihnachtlichen Kreativatelier umgestaltet. Kerzenziehen und die „Druckwerkstatt“ laden die Kinder zum Verweilen ein. „In der Druckwerkstatt können die Kinder selbst Weihnachtskarten gestalten“, erklärt Werner. Im schönen Ambiente des Festsaales im Schloss wird der Kreutzer-Chor die Marktbesucher mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Das Café lädt zu einer süßen Pause vom Marktbummel, sowie zum Aufwärmen ein.

Museen haben geöffnet

Auch die Museen im Schloss sind während der Schlossweihnacht geöffnet, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Die aktuelle Sonderausstellung „Drei Malerfreunde von der Oberen Donau“ präsentiert Werke der Künstler Gottfried Graf, Josef Alfons Wirth und Albert Mueller.

In den Kellerräumen im Südflügel von Schloss Meßkirch werden am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Bilder der Meßkircherin Ingeborg Geng und ihren Malerfreunden aus Waldburg ausgestellt. Das Thema der Ausstellung lautet: „Die Welt ist bunt“. In der katholisch öffentlichen Bücherei findet auch in diesem Jahr wieder eine Buchausstellung statt.

Bläserensemble spielt

Gleichzeitig bietet die Bücherei wieder einen Flohmarkt an, sowie einen Geschenkverpack-Service. Geöffnet ist im kleinen Saal des Herz Jesu Heimes am Samstag von 15 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. An beiden Tagen bietet das Bücherei Team Kaffee und Kuchen an, am Sonntag zusätzlich Bücherigel basteln für Kinder. Auf der Bühne ist neben dem Besuch des Nikolauses, ein Auftritt des Bläserensembles Überlingen-Radolfzell am Samstagnachmittag angedacht und am Samstagabend ein Konzert der WunderBunt AG. Unter der musikalischen Regie von Dirk Werner (zoffvoices) entsteht auf der Bühne das wohlstrukturierte WuBu-Chaos. Vielseitig und kontrastreich, aktuell und nostalgisch, sanft und energisch. Die Sechs von WuBu (Sabine Burger, Julia Fuchs, Michael Günther, Nicole Keller, Achim Raad & Dirk Werner) spielen feinste Popmusik unplugged. Am Sonntagnachmittag sind die beiden Singer/Songwriter von „Ohrange“, in Meßkirch bekannt durch die „Meßkirch unplugged Musiknacht“, mit ihrer „Ohrange L(i)eben – Weihnachtstour“ auf der Bühne zu hören. „Wir freuen uns sehr, dass es dieses Jahr klappt. Leider musste „Ohrange“ im vergangenen Jahr krankheitsbedingt absagen“, so Werner.

Die Meßkircher Schlossweihnacht ist am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.