30-Jähriger bedroht seine Lebensgefährtin

Wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung hat sich ein 30-Jähriger zu verantworten, der am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen nach einem Beziehungsstreit mit seiner Frau der Wohnung verwiesen wurde, das teilt die Polizei mit. Nach den Angaben der Geschädigten, war der Tatverdächtige während einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung handgreiflich geworden und hatte seine Lebensgefährtin nicht nur an den Haaren gezogen, sondern diese auch mit Tritten Faustschlägen traktiert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.