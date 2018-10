30 Helfer beten und arbeiten bei der Apfelernte des Klosters Beuron

Dem Aufruf des Klosters Beuron zum Ora-et-Labora-Tag anlässlich der diesjährigen Apfelernte sind mehr als 30 ehrenamtliche Helfer aus Beuron und den umliegenden Gemeinden, aber auch vom Bodensee, dem Schwarzwald und aus Mittelbaden gefolgt.Der gemeinsame Tag begann um 9 Uhr mit einer geistlichen Statio und dem Segen auf dem Pfortenplatz. Bei herrlichem Herbstwetter ging es dann unter der Leitung des Obstmeisters Bruder Wendelin Bantle an das Auflesen der Äpfel in der großen Streuobstwiese entlang der Bahnlinie unterhalb des Klostergartenssowie auf den Wiesen der ehemaligen Klosterökonomie. Auch das Kloster darf sich in diesem Jahr über eine reiche Obsternte freuen: Rund 16 Tonnen Äpfel sammelten die Helfer an diesem Tag – der bestellte Container war bald gefüllt. Um die Masse an Äpfeln transportieren zu können, stellten Buchheimer Landwirte spontan zusätzliche Kipphänger zur Verfügung und übernahmen den Transfer zur Mosterei in Stockach. Für das leibliche Wohl sorgten Klosterküche und Gästeflügel des Klosters. Die Organisation lag neben Bruder Wendelin in den Händen von Daniela Kiene aus Buchheim. Den Abschluss fand der Ora-et-Labora-Tag gegen 17 Uhr mit einem gemeinsamen Gebet und dem Segen unter den Apfelbäumen. Gedankt wurde von Seiten des Klosters allen, die sich in Planung, Vorbereitung und Durchführung dieses für alle Beteiligten erlebnisreichen und schönen Tages eingebracht haben.