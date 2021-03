25-Jähriger bei Überholmanöver leicht verletzt

Nach einem Überholmanövers auf der Bundesstraße B 311 ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall gekommen. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Gegen 15.30 Uhr wollte der 25 Jahre alte VW-Lenker eine Fahrzeugkolonne samt davor fahrendem Lastwagen überholen. Als kurz vor der Abzweigung Stockach Gegenverkehr kam, scherte der 25-Jährige hinter dem LKW ein. Dabei schätzte er seine Geschwindigkeit falsch ein und fuhr dem Laster wuchtig hinten auf. Durch den Aufprall schleuderte er im Anschluss in eine Böschung. Wegen der leichten Verletzungen durch die Kollision wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Totalschaden am VW entstand am Lastwagen ein Schaden von etwa 3000 Euro.