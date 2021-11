24-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

19.11.2021, 15:55 Stetten am kalten Markt

Ein 24-jähriger Mann ist bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf einer Baustelle in der Schwenninger Straße tödlich verunglückt. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilte, war der Arbeiter den ersten Ermittlungen im Rohbau tätig, als eine mittels Kran angehobene Schaltafel gegen eine mehrere Meter hohe Mauerwand stieß. Die Wand fiel daraufhin um und begrub den 24-Jährigen unter sich. Die Kriminalpolizei Sigmarigen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen.