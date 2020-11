22 000 Euro Schaden bei Unfall

Unverletzt ist ein 44-jähriger Seat-Fahrer geblieben, als er am Sonntag gegen 21.15 Uhr die Schnerkinger Straße in Meßkirch stadteinwärts befuhr und einen am Fahrbahnrand geparkten Audi übersah. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, das geht aus einer Polizeimitteilung hervor. Während am Wagen des Unfallverursachers Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand, wird dieser beim Audi auf 15 000 Euro beziffert.