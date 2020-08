22-Jähriger nach Privatfeier in Gewahrsam

Eine lautstarke Feier in Rengetsweiler endete für den 22 Jahre alten Veranstalter Donnerstagnacht in Polizeigewahrsam. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, überprüfte eine Streife die Feier, nachdem sich Anwohner über den Lärm beschwert hatten. Nach der Ansprache der Beamten drehten die Gäste die Musik leiser. Der alkoholisierte 22-Jährige geriet, nachdem die Streife wieder gegangen war, über die Beschwerde der Anwohner derart in Rage, dass er in der Gegend herumschrie, gegen Türen klopfte und einen Holzstapel auseinanderriss. Da er sich durch Anwesende nicht beruhigen ließ, kam abermals die Polizei und nahm den 22-Jährigen letzten Endes bis zum folgenden Morgen in Gewahrsam.