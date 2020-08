Schaden von mehr als 2000 Euro hat eine Personengruppe verursacht, die sich am vergangenen Wochenende an der Grillstelle am Schaitkopf aufgehalten hat. Die Täter brachen laut Polizei vier Granitplatten der Grillstelleneinfassung mit Gewalt auseinander. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen Sachbeschädigung.