20-Jähriger trennt sich Finger ab

In einem Schreinereibetrieb ist es am Mittwochnachmittag in einem Ortsteil von Meßkirch zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gelangte ein 20-jähriger Angestellter beim Bedienen einer Holzfräsmaschine vermutlich aus Unachtsamkeit mit seiner Hand an den Fräskopf und trennte sich dabei zwei Finger sowie das Fingerglied eines dritten Fingers ab. Er wurde mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen.