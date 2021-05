18-Jährige nimmt 45-Jährigen die Vorfahrt

Eine 18-Jährige VW-Fahrerin hat am Dienstag kurz vor 12 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 10 000 Euro verursacht. Die 18-Jährige übersah beim Einfahren auf die B 311 von der Mengener Straße einen aus Richtung Tuttlingen kommenden 45-jährigen vorfahrtsberechtigen Mercedes-Fahrer. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden des VW beträgt in etwa 3000 Euro, der des Mercedes rund 7000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.