1,7 Millionen Euro mehr für Investitionen

Die Finanzlage der Stadt Meßkirch ist angesichts der guten Konjunkturdaten ebenfalls erfreulich. Stadtkämmerer Joachim Buuk hat dem Gemeinderat die Zahlen für das Jahr 2017 vorgestellt und bezeichnete diese als „sehr gut“. Durch einen Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt fällt die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit über 3,2 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch aus, wie geplant. Der Gemeinderat billigte das Ergebnis einstimmig.

„Es gibt ja Leute, die immer noch denken, wir sind pleite. Vielleicht nehmen die mal zur Kenntnis, dass das mitnichten so ist und dass wir und Sie hier gute Arbeit leisten“, sagte Bürgermeister Arne Zwick nach der Vorstellung des Jahresergebnisses für 2017. Die Bäume würden zwar nicht in den Himmel wachsen, aber die Stadt könne die zusätzlichen Finanzmittel für diverse anstehende Maßnahmen wie den Kindergartenbau oder die Altstadtsanierung gut gebrauchen, betonte er.

Bei einem Gesamtvolumen von knapp 24 Millionen Euro fällt dieses gegenüber dem Plan um gut 1,7 Millionen Euro höher aus. Mehreinnahmen ergaben sich bei der Gewerbesteuer um gut 360 000 Euro wie auch bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von mehr als 350 000 Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel 2017 um knapp 270 000 Euro höher aus. Bei der Vergnügungssteuer kamen fast 80 000 Euro zusätzlich zusammen und auch die Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung lagen 73 000 Euro über dem Plan. Bei den Betriebskostenzuschüssen für die drei kirchlichen Kindergärten gab es Wenigerausgaben in Höhe von knapp 248 000 Euro. „Wenigereinnahmen waren nicht in nennenswertem Umfang zu verzeichnen“, heißt es im Bericht.

Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen stieg entsprechend die Gewerbesteuerumlage um 121 000 Euro an. Auch für ökologische Ausgleichsmaßahmen fielen 60 000 Euro mehr an. Aus dem Forst ergab sich ein Plus an Einnahmen in Höhe von 140 000 Euro und die Personalkosten lagen um 176 500 Euro unter dem Planansatz, bedingt durch nichtbesetzte Stellen, Elternzeit und Krankheit.

Nur geringe Kreditaufnahme

Der Vermögenshaushalt schließt mit einer Summe von gut 5,2 Millionen Euro. In der Planung war vorgesehen, den Vermögenshaushalt mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Millionen Euro zu finanzieren. Durch die Höher-Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt war schließlich nur die Aufnahme von 210 000 Euro notwendig. Überdies konnten der allgemeinen Rücklage noch knapp 440 000 Euro zugeführt werden. Zur Entlastung des Vermögenshaushaltes trugen einige aufgeschobene Baumaßnahmen bei, darunter der Bahnübergang am Stachus. Bei der Renaturierung der Ablach wurden 68 000 Euro eingespart.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2017 beträgt gut 2,4 Millionen Euro oder rund 290 Euro pro Einwohner. Die Verschuldung von Stadt, Eigenbetrieb Energie- und Wasserversorgung sowie vom Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zusammen beträgt rund 2450 Euro pro Einwohner oder rund 20 Millionen Euro absolut. Das ist deutlich mehr als der Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklasse. Hierbei müssten allerdings die finanzierten Investitionen betrachtet werden. Viele Kommunen haben zum Beispiel nicht in Groß-Fotovoltaikanlagen investiert.

Weiter sind die Forderungen aus gewährten Darlehen zu berücksichtigen. Die Forderungen aus Darlehensgewährungen an den Spitalfonds Meßkirch, den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Meßkirch und den Verein Campus Galli betragen zusammen gut 3,3 Millionen Euro. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2017 knapp 882 000 Euro.