17-Jährige bei Sturz mit Morrad schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Dienstag um kurz vor 20 Uhr eine Motorradfahrerin, die auf der Kreisstraße zwischen Beuron und Meßkirch mit ihrer Maschine gestürzt war. Die 17-Jährige touchierte in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers erst leicht die Leitplanke und stürzte in der Folge auf die rechte Seite. Hierbei wurde ihr Bein unter der Maschine eingeklemmt. Die Verletzung wird nun in ein Krankenhaus medizinisch versorgt. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.