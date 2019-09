17-jähriger stürzt mit Moped

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es am Samstag gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall auf der L 197 zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten. In Richtung Thiergarten unterwegs, rutschte einem 17-jährigen Mopedfahrer in einer Linkskurve das Hinterrad weg. Dabei prallte er in die rechte Leitplanke und zog sich Verletzungen zu. Zu weiteren Untersuchungen wurde der 17-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.