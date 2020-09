16-Jähriger baut unter Drogen einen Unfall

Ein 16-jähriger Mofafahrer ist laut Polizeimeldung am Montag gegen 19 Uhr bei einem Unfall verletzt worden. Er fuhr die Straße „Unterm Ablaß“ in Meßkirch in Fahrtrichtung Industriestraße und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Sattelzug. Hierbei zog er sich eine Fleischwunde am Knie und mehrere Schürfwunden zu. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine nahegelegene Klinik gebracht und dort ambulant versorgt, heißt es im Polizeibericht.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Jugendlichen und seinem Begleiter, der während des Unfalls mit einem Motorroller nebenher fuhr, drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Bei beiden Fahrern wurde ein Drogenvortest gemacht, der den Verdacht bestätigte. Die Beamten veranlassten im Krankenhaus jeweils eine Blutprobe, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Zudem stellte sich heraus, dass beim Motorroller des Begleiters die Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz einer für Kleinkrafträder erforderlichen Fahrerlaubnis.

Sowohl der Jugendliche als auch sein Begleiter müssen sich nun wegen ihres strafbaren Handelns verantworten.