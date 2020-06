12 000 Euro Schaden nach Unfall

In der Westerstetter Straße sind am frühen Mittwochabend laut Informationen der Polizei ein Ford Fiesta und ein Audi zusammengestoßen. Gegen 17.50 Uhr bog der 63-jährige Unfallverursacher in Stetten am kalten Markt von der Westerstetter Straße nach links in eine Grundstückszufahrt ab. Wegen des dortigen Heckenbewuchses sah er einen rückwärts aus der Zufahrt herausfahrenden Audi A3 sehr spät. Anstatt anzuhalten fuhr der 63-Jährige hinter dem Audi vorbei und bog weiter in den Seitenarm der Westerstetter Straße ab. Dabei stieß er gegen das zwischenzeitlich stehenden Fahrzeug seiner Unfallgegnerin. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Schaden am Audi beträgt rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.