11 000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Auf der Bundesstraße 311 sind am Mittwochabend nahe einer Tankstelle laut Polizeimeldung zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfallverursacher fuhr auf der B 311 in Fahrtrichtung Tuttlingen. Etwa 80 Meter nach der Tankstelle kam er mit seinem VW-Polo immer weiter nach links und stieß deswegen mit einem entgegenkommenden Kleinlaster zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro. Verletzt wurde niemand. An dem beteiligten VW-Polo entstand Totalschaden.