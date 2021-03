10 000 Euro für Sportplatz in Marokko

Trotz Coronapandemie stand die diesjährige Weihnachtsspendenaktion des Fördervereins „Zukunft für Kinder in Afrika“ auch diesmal wieder unter einem guten Stern. Dank der großzügigen Spendenbereitschaft vieler Unterstützer konnte sogar das Ergebnis vom vergangenen Jahr noch einmal übertroffen werden, sodass unterm Strich 6640 Euro zusammen kamen. Diesen Betrag hat der Förderverein, der in Stetten am kalten Markt ansässig ist, noch einmal großzügig aufgestockt, sodass für die beiden ausgeschriebenen Einzelprojekte des Campus Vivante in Marokko runde 10 000 Euro überwiesen werden konnten. Der Campus Vivante ist eine weltoffene Bildungseinrichtung mit interkulturellem und ganzheitlichem Pädagogikkonzept im abgelegenen Bouguemeztal im Hohen Atlas in Marokko.

Groß war die Freude bei den Schulkindern und der aus Tuttlingen stammenden Gründerin und Schulleiterin Stefanie Itto Tapal-Mouzon mit ihrem Team, denn mit der unerwartet hohen Spende kann jetzt die Schulausstattung für alle Kinder des Campus’ für ein ganzes Jahr sichergestellt werden. „Eure Spende ist ein wunderbarer und ermutigender Lichtblick in diesen schweren Zeiten.“ Mit diesen Worten bedankte sich die Leiterin des Campus’ für die Unterstützung, denn viele Kinder kommen aus sehr armen Familien, die sich Stifte, Hefte oder Bastelmaterial für den Schulalltag nicht leisten können.

Mit dem Löwenanteil der Spende kann zudem ein lange gehegter Herzenswunsch der Schulkinder erfüllt werden: der Bau und die Ausstattung eines eigenen Spiel- und Sportplatzes auf dem Schulgelände. Schon im Herbst wurde mit der Planung begonnen, wobei die Kinder im Unterricht ihre Vorstellungen selbst mit einbringen konnten. Für die jüngeren Schüler des Kindergartens und der Grundschule soll ein Abenteuer-Klettergerüst mit Schaukel und Rutsche aufgebaut werden, zusammen mit einer Wippe und einem großen Sandkasten.

Geht es nach Itto und ihren Schützlingen, dann soll im Frühjahr der Startschus für das Spielplatzprojekt fallen. Auf dem Campus hofft man noch auf die Unterstützung des österreichischen Patenschaftsvereins, der nach Möglichkeit Volontäre und einen Spielplatzspezialisten nach Marokko schicken will. „Wir freuen uns alle schon sehr und können es kaum erwarten, endlich loszulegen.“