Über 4000 Stunden an Eigenleistungen

Es war die erste Versammlung im neuen Dorf-Gemeinschaftshaus in Heudorf, wo sich die Mitglieder des Fördervereins Gemeindesaal Heudorf zur Jahresversammlung trafen. Es gab einen reibungslosen Ablauf, bei dem viele lobende Worte gesprochen wurden und die bisherige Vorstandschaft unter dem Vorsitz von Dietmar Auberer auf weitere zwei Jahre gewählt wurde.

„Er war für uns aufgrund seiner Bauerfahrungen und seinem Wissen als Bautechniker einer der wichtigsten Männer bei den Freiwilligkeitsleistungen“, wie ihn Ortsvorsteher Ernst Muffler lobend hervorhob. Aber auch die vielen freiwilligen Helfer würdigte der Ortsvorsteher in seinen Dankesworten. „Gemeinsam haben wir in unserem Dorf etwas für die ganze Einwohnerschaft und die Vereine geschaffen, das über Generationen hinweg Bestand haben wird.“

Insgesamt wurden an Eigenleistungen seit Baubeginn im März 2017 bis zur Einweihungsfeier am 28. Oktober über 4000 freiwillige Arbeitsstunden, sowie zusätzliche Maschinenstunden für den Um- und Neubau erbracht.

Aus dem Kassenbericht von Brigitta Amann war zu entnehmen, dass die mit der Stadt Meßkirch vereinbarten Barleistungen mit 50 000 Euro bereits an die Stadtkasse überwiesen wurden. Die derzeitige Kassenlage ermöglicht uns“, so der Vorsitzende Dietmar Auber, dass wir in den kommenden Monaten noch ein Helferfest machen“, was von den Versammlungsteilnehmern gutgeheißen wurde.

Bevor Wahlleiter Ulrich Marx seines Amtes waltete, dankte er der Vorstandschaft für ihre gute und wirkungsvolle Zusammenarbeit und die Koordination zwischen Architekt, Bauherrschaft und den vielen freiwilligen Helfern. „Wir haben ein nachhaltiges Gebäude für Jung und Alt in unserem kleinen Dorf geschaffen, das auch positive Ausstrahlung auf unsere Dorfgemeinschaft haben wird“, sagte er.

Ortsvorsteher Ernst Muffler verwies darauf, dass mit dem neu geschaffenen Dorf-Gemeinschaftshaus auch gewisse verpflichtende Auflagen für die Vereine und die Ortschaftsverwaltung anstehen, die innerhalb des Dorfes geregelt sein müssen. Diese verständlichen Pflichten, so der Vorsitzende, wolle man in einer Zusammenkunft der Vereinsvertreter festlegen und regeln.

Gewählt wurden für weitere zwei Jahre: Vorsitzender Dietmar Aubererer, Stellvertreter Thomas Rebholz. Schriftführer Wolfgang Braunschweig und Kassiererin Brigitta Amann. Als Beisitzer wurden gewählt; Johann Amann, Steffen Beha, Volker Kiene, Oliver Marx, Ernst Muffler, Sabine Mutschler, Roland Rieger und Josef Schweikart.