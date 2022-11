Ölmüller im Donautal hat Ärger wegen seiner Herberge und Amazon

In dem rund 90 Einwohner zählenden Dorf Thiergarten im Donautal gibt es Ärger. Der Zustand der seit rund zwei Jahren stillgelegten Piratenherberge der Familie Belthle erhitzt die Gemüter zahlreicher Bürger. Das sagt Stefan Metzler, der seit bald sechs Jahrzehnten in Thiergarten lebt – und sich noch an bessere Zeiten erinnert, als das Gebäude noch im Besitz des Hauses Fürstenberg war und als Hotel und Restaurant „Zum Hammer“ einen guten Ruf genossen habe.

Die Familie Belthle hat das altehrwürdige Gebäude im Jahr 2009 von der Adelsfamilie von Fürstenberg gekauft – und anschließend aufwändig zu einer Piratenherberge umgebaut, die regelmäßig von Schulklassen gebucht war.

Ein knappes Dutzend Autos jeden Tag

Durch die Corona-Pandemie sah sich die Familie gezwungen, den Betrieb aufzugeben. Einen Kanu-Verleih betreiben die Belthles im Ort weiterhin, ebenso wie eine wirtschaftlich prosperierende Ölmühle. Die Piratenherberge haben die Belthles zwischenzeitlich verpachtet – an eine Subfirma des Paket-Riesen Amazon. Regelmäßig stehen jetzt zehn und mehr Autos dieses Logistikunternehmens vor der Piratenherberge – in der zahlreiche Mitarbeiter auch leben.

Der Zustand der Piratenherberge der Familie Belthle verärgert einige Bürger im Donautal-Dorf Thiergarten. Aktuell leben zudem Mitarbeiter einer Subfirma von Amazon in dem Gebäude. (Foto: Patrick Laabs)

Stefan Metzler, der nach eigener Aussage weitere Familien in Thiergarten hinter sich weiß, die aber nicht öffentlich genannt werden wollen, will sich die gegenwärtige Situation nicht länger gefallen lassen. Nach eigenen Recherchen hat er herausgefunden, dass die Piratenherberge, die bereits im Jahr 1789 gebaut worden und zuallererst ein Hammerwerk war, unter Denkmalschutz steht. „Das bedeutet, dass die Anbauten und Umbauarbeiten der Familie Belthle nicht in Ordnung sind“, sagt Metzler.

Das sind arme Menschen, keine Frage. Stefan Metzler

Stefan Metzler lebt seit bald sechs Jahrzehnten in Thiergarten. (Foto: Patrick Laabs)

Nach seiner Auffassung müsse das Landratsamt einschreiten, und dafür Sorge tragen, dass „zumindest im Außenbereich der alte Zustand des Gebäudes wieder hergestellt wird“, so der Ur-Thiergartener. Dies können Yvonne und Jürgen Belthle überhaupt nicht nachvollziehen: „Bei unseren Umbauarbeiten vor mehr als zehn Jahren waren das Denkmalamt aus Tübingen und das Bauamt aus Sigmaringen regelmäßig vor Ort und in alles eingeweiht“, sagt Yvonne Belthle. Alles sei in Ordnung gewesen und von den Behörden abgenommen.

Beschwerden beruhen manchmal auf Vermutungen

Das Landratsamt selbst betont auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, man werde „diesen Hinweisen im Rahmen einer umfassenden Vorortkontrolle“ nachgehen. Die Sprecherin Caroline Messerschmidt sagt: „Ob tatsächlich Verstöße vorliegen, wird zu prüfen sein. Sollten sich aus der Kontrolle beziehungsweise Prüfung baurechtliche Verstöße ergeben, so wird diesen nachgegangen werden.“

Allerdings betont sie auch, dass die Aufarbeitung der Angelegenheiten sehr komplex und zeitintensiv sei. Daher könne auch ein genauer zeitlicher Rahmen bis zum Abschluss der Prüfungen nicht genannt werden. Sollte sich aus den Prüfungen ergeben, dass Verstöße gegen das Bauordnungsrecht oder den Denkmalschutz vorlägen, könne es dazu führen, dass diese zu beheben seien, sagt Messerschmidt.

Auch die neue Realität, dass die Subfirma von Amazon die Piratenherberge gepachtet hat, setzt Metzler zu. „Das sind arme Menschen, keine Frage“, sagt er, und befürchtet, die hygienischen Zustände könnten besorgniserregend sein. Mit diesen hygienischen Zuständen in der alten Piratenherberge werde sich das Landratsamt auch beschäftigen, sagt Messerschmidt: „Wir schauen uns auch den Innenbereich an, wobei es bei Nachbarschaftsbeschwerden oft nur Vermutungen sein können, weil der Innenbereich für Nachbarn nicht einsehbar ist.“

Zukunft für die Piratenherberge?

Die Belthles können über diese Vorwürfe nur den Kopf schütteln: „Jeder Mensch, der aktuell in der Piratenherberge wohnt, hat ein eigenes Zimmer mit Toilette und Dusche“, sagt Jürgen Belthle. Den Anbau an die Piratenherberge, der als Kiosk und Aufenthaltsraum genutzt worden war, wollen die Belthles auch nicht abreißen: „Wer weiß, ob wir die Piratenherberge nicht eines Tages reaktivieren wollen?“, macht Jürgen Belthle deutlich. Die Piratenherberge ist gegenwärtig immer nur monatsweise verpachtet.

Da könnten theoretisch auch 100 Autos stehen. Jürgen Belthle

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben die Belthles seit einigen Wochen ein weiteres Haus an Mitarbeiter der Spedition Mars mit Sitz in Nürnberg verpachtet. Die Spedition unterstützt die Firma Amazon und fährt ebenfalls Pakete aus. Ein weiteres Ärgernis für Stefan Metzler, denn: „Da parken jetzt jeden Abend sechs Autos hintereinander am Straßenrand und mitten im Ort, was durchaus gefährlich ist“, sagt er.

Doch auch hier kann Jürgen Belthle den Ärger nur bedingt verstehen: „Die Gemeinde Beuron hat dort kein Schild aufgestellt, das auf ein Parkverbot verweisen würde. Da könnten theoretisch auch 100 Autos stehen und es wäre immer noch in Ordnung.“

Die Belthles fühlen sich ungerecht behandelt

Die Belthles empfinden es als ungerecht, dass sie immer wieder mit Anzeigen von Thiergartener Bürgern konfrontiert werden: „Das setzt uns gewaltig zu“, sagt Yvonne Belthle, und ihr Mann ergänzt: „Natürlich ist die Ölmühle auch mal laut, und es fahren hin und wieder Lastwagen durch den Ort. Aber muss man uns deswegen das Leben schwer machen?“ Er sei bemüht, jeden Thiergartener mitzunehmen, regelmäßig würden die Belthles einen Tag der offenen Tür in der Ölmühle veranstalten: „Wer mit uns reden will, soll kommen“, sagt er.

Es sei auch keineswegs so, dass der ganze Ort gegen die Belthles aufbegehren würde: „Es gibt viele Bürger, mit denen wir ein gutes Auskommen haben“, sagt Jürgen Belthle.

Jürgen Belthle lebt bereits seit 1994 in Thiergarten, seine Frau Yvonne kam einige Jahre später dazu. Drei Millionen Euro hat die Familie, zu der auch zwei Söhne gehören, nach eigener Aussage in den Ort investiert, zum Besitz gehören sieben Häuser. Auch das private Wohnhaus haben sich die Belthles dort hergerichtet. „Ich hatte schon verschiedene Anfragen, etwa aus Stetten am kalten Markt oder auch aus Sigmaringen, um mit der Ölmühle in dort leerstehende Firmengebäude zu ziehen“, sagt er. Doch er habe gar nicht flüchten wollen: „Wir fühlen uns als Familie trotz allem sehr wohl in Thiergarten.“