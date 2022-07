Öffentliche Diskussion zur Verkehrswende in der Region

In einer öffentlichen Veranstaltung der drei bündnisgrünen Kreistagsfraktionen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen am Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr im Umweltzentrum in Schwenningen werden mehrere Fachleute aus Politik und Wissenschaft darüber sprechen, wie die Verkehrswende in der Region gelingen kann.

Ziel des Landes ist es, bis zum Jahr 2030 eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im ÖPNV zu erreichen. Mit dabei sind die Abgeordneten Silke Gericke, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag und Martina Braun, Mitglied im Verkehrsausschuss des Landtags und in der Landtagsfraktion zuständig für Shared Mobility. Dazu unter anderem Martin Schiefelbusch von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und Matthias Lieb, Vorsitzender des Verkehrsclubs Deutschlands Baden-Württemberg.

Die Angebotsverbesserung von Bus und Bahn im Land ist laut Mitteilung ein zentrales Ziel der Landesregierung. Dafür werde eine konkrete ÖPNV-Strategie entwickelt. Um diese den regionalen Bedürfnissen anzupassen, gäbe es mehrere Schwerpunktthemen, zu denen der Ausbau der Angebote und eine Mobilitätsgarantie, die Stärkung der Zuverlässigkeit, also der Pünktlichkeit und der Anschlusssicherung, aber auch die Beschleunigung des Ausbaus gehören. Zudem soll eine positive ÖPNV-Kultur gestärkt werden.

„Die Bürgerinnen und Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis haben in den letzten Jahren bereits eine deutliche Angebotsverbesserung im Busverkehr nutzen können. Dieser wird bis Ende 2022 im Vergleich zu 2017 eine 40-prozentige Erhöhung der Verkehrsleistung aufweisen. Außerdem werden die Fahrgäste in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ab dem nächsten Jahr vom neuen Tarifverbund profitieren, der für viele günstigere Tarife und eine bessere Übersichtlichkeit bringt,“ so Maren Ott, Grüne Kreisrätin im Schwarzwald-Baar-Kreis „außerdem liegt unsere Veranstaltung in der Halbzeit des 9-Euro-Tickets, so dass wir hier von ersten Erfahrungen berichten können.“

Der Abend richtet sich explizit an die breite Öffentlichkeit, die Referenten versprechen, sich einfach und nicht in Fachsprache auszudrücken, die Vorträge sind bis auf den Hauptvortrag von Silke Gericke maximal zehn Minuten lang und zwischen ihnen gibt es Pausen, in denen Fragen gestellt werden können.

Der Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr bis circa 21 Uhr. Die Veranstaltung findet in Umweltzentrum SBN, Neckarstraße 120 (Stadtpark Möglingshöhe) in 78056 Schwenningen, Ringzug-Haltestelle „Villingen-Schwenningen Eisstadion“ statt. Es besteht keine Anmeldepflicht, die Veranstaltung ist kostenlos. Der Getränkeverkauf beruht auf Spendenbasis.