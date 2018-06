Straftäter aus Menningen soll gefasst sein

Ein Hubschrauber, der stundenlang über einem Wohnhaus kreist, Beamte des Sondereinsatzkommandos mit Sturmhauben, jede Menge Einsatzfahrzeuge der Polizei: Solche Bilder kennt man eigentlich nur aus dem Fernseher. In Menningen sind sie einen Tag vor Silvester Realität geworden. Unter der Federführung des Landeskriminalamts soll die Polizei bei diesem Großeinsatz mit einer Wärmebildkamera in einem Haus in der Menninger Ortsmitte nach einem mutmaßlichen Straftäter gesucht haben. Betreten wurde das Gebäude, in dem mehrere Familien wohnen, angeblich nicht. Über die Gründe dieser Aktion, die etwa drei Stunden dauerte, schweigt das Landeskriminalamt. Und selbst die Menninger rätseln heute noch über den Großeinsatz, der für viel Aufregung im beschaulichen Meßkircher Ortsteil gesorgt hat. „Erst dachte ich, die Bundeswehr hat einen Einsatz. Das ist hier öfter der Fall. Als mir meine Frau dann aber sagte, der Hubschrauber stünde schon längere Zeit in der Luft, habe ich genauer nachgeschaut“, erinnert sich Menningens Ortsvorsteher Karl Mägerle. Die Bewohner des überwachten Hauses wohnen schon längere Jahre in Menningen, verhalten sich unauffällig. „Ich kann nichts Negatives sagen“, ergänzt Mägerle, dem auch knapp eine Woche danach keine Einzelheiten bekannt sind.

„Jetzt brodelt eben die Gerüchteküche“, so Mägerle, der noch gut weiß, dass viele Menninger an diesem Tag teilweise Angst hatten, ihr eigenes Haus zu verlassen. „Sie fragten mich noch am späten Abend, ob alles in Ordnung sei.“ Es war zu diesem Zeitpunkt alles in Ordnung, denn der Einsatz war beendet, die Sondereinsatzkommission wieder verschwunden, einem Nachbarn Fotos des Einsatzes auf dessen Kamera gelöscht. Inzwischen häufen sich in Menningen die Spekulationen, dass ein Straftäter ins Visier geraten war, der bereits eine Gefängnisstrafe abgesessen haben soll. Und es gibt auch Hinweise aus der Bevölkerung, dass der gesuchte Mann inzwischen gefasst wurde. Aber sicher ist nichts.