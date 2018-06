Nach 50 Jahren noch mitten im Leben

Vor 50 Jahren haben sich Otto Boos und Dora Boos, geborene Krug, in der Pfarrkirche St. Johannes in Menningen das Ja-Wort zur gemeinsamen Ehe gegeben. Am Samstag, um 10 Uhr, möchten sie zusammen mit ihrer Verwandtschaft, Freunden und Bekannten in einem Dankgottesdienst das Fest ihrer goldenen Hochzeit feiern. Umrahmt wird die kirchliche Feier vom Kirchenchor Menningen und der Musikkapelle Menningen, die auch auf dem Kirchenvorplatz zu Ehren ihres langjährigen Musikanten Otto Boos ein Ständchen aufspielen wird. Er war als aktiver Musiker über 30 Jahre erster Trompeter und später Klarinettist der Musikkapelle Menningen. Nach seinem Ausscheiden wurde er für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt – das Aufspielen seiner alten Kameraden hat er sich für die langjährige Tätigkeit und das 50-jährige Bestehen seiner Ehe daher redlich verdient.

Die weltliche Feier findet anschließend im Familienkreis im Gasthaus Adler in Leitishofen statt. Zusammen mit fünf Geschwistern ist Otto Boos in Menningen aufgewachsen und machte nach dem Schulabschluss eine Lehre als Chirurgiemechaniker in Tuttlingen. In den 50er-Jahren war es für ihn noch selbstverständlich, mit dem Fahrrad zur Arbeitsstelle zu fahren. „Nur in den Wintermonaten hab ich darauf verzichtet“; erzählt Otto Boos schmunzelnd. Nach einigen Gesellenjahren wechselte Otto Boos 1955 seine Arbeitsstelle zu den Hüttenwerken Laucherthal, wo er in der Abteilung Feinguss, bis zu seiner Rente, 40 Jahre als Vorarbeiter tätig war.

1964 heirateten sie, zogen nach Menningen und zeugten zwei Kinder

Im Jahre 1964 heiratete er dann Dora und zog mit seiner Liebsten aus Habstahl bei Ostrach in das neu erbaute Eigenheim in Menningen. Aus ihrem gemeinsamen Eheglück gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Auch seine Ehefrau Dora war von Jugendjahren auf gefordert, zu Hause mitzuhelfen, da sie als die älteste Tochter mit fünf Brüdern und zwei Schwestern auf einer Landwirtschaft aufgewachsen ist. Um ihr Wissen in den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zu vervollständigen, hatte sie in den Folgejahren verschiedene Stellen. Ihre Leidenschaft fand sie im Gesang, sodass sie bis zur Heirat dem Kirchenchor Habstahl angehörte und sich später dem Gemischten Chor in Menningen anschloss, wo sie 25 Jahre als aktive Sängerin mitwirkte.

Otto Boos war knapp 30 Jahre im Fuchsrat und Mitbegründer der Zunft

Neben der Kindererziehung pflegte sie Haus und Garten, um das neue Haus in Schuss zu halten. Zusätzlich und zum Ausgleich war sie in einer Damen-Gymnastikgruppe tätig. Otto Boos ist zudem Mitbegründer der Fuchszunft Menningen und war knapp 30 Jahre im Fuchsrat vertreten. Sein besonderes Engagement in der Zunft wurde mit der Ernennung zum Ehrenzunftrat gewürdigt. Auch nach 50 Jahren Ehe verfolgt das Jubiläumspaar das Dorfgeschehen noch mit großem Interesse und zeigt sich immer noch gerne bei den Veranstaltungen in der Dorfgemeinschaft. (km)