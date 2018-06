Der Fuchszunft fehlt noch Personal

Der Auftakt der Menninger Fasnet ist am Dreikönigstag humorvoll begangen worden. Um 11 Uhr eröffnete Zunftpräsident Marcus Arendt in der Zunftstube das närrische Spektakel, das in den nächsten Wochen das Vereins- und Dorfgeschehen prägen wird. Das Dreikönigsquiz sorgte für gute Stimmung – Siegerin wurde Christa Lösch, gefolgt von Marina Grüninger und Tobias Schatz.

Mittags wurden Ripple mit Kraut serviert, bevor es am Nachmittag mit einem Sketch von Bettina Lilienthal und Anja Schlude zur ersten Narrenversammlung überging. Der Präsident beklagte, dass bei der Zunft einige ehrenvolle Ämter noch nicht besetzt seien. Grund dafür sei, dass einige Zunftmitglieder, bedingt durch Arbeits- und Schichtwechsel in den Betrieben, nicht mehr zur Verfügung stehen. Es fehlen noch der Narrenpolizist, ein Zunftschreiber sowie ein weiteres Zunftratsmitglied, um wieder in voller Stärke auftreten zu können. Gedacht ist, dass sich die Lücken eventuell aus den Reihen der ehemaligen Aktiven wieder füllen lassen.

Bei der Dorffasnet wird es nach dem Narrenbaumsetzen wie im Vorjahr eine Kinderfasnet im Gemeindesaal und zum Abschluss den Hemdglonkerumzug geben. Die Fuchszunft besucht in dieser Saison zusammen mit der Musikkapelle außerdem vier Narrentreffen.

Dazu gehört auch das große Treffen der Hegau-Bodensee-Narrenvereinigung am 20. Januar in Radolfzell. Beim Brauchtumsabend am 2. Februar in Emmingen wird der Fuchstanz vorgeführt, und am 3. Februar nehmen Fuchszunft und Musikkapelle am Narrensprung in Denkingen teil.

Am Fasnetsdienstag besuchen die Füchse ihren Patenverein, die Zaunhölzlezunft in Krauchenwies. Zwischendurch gibt es das obligatorische Käsfest am 4. Februar in der Zunftstube, und am Fasnetssamstag findet der große Menninger Bürgerball im Gemeindesaal statt, für den die Musikkapelle verantwortlich ist. Dafür wünscht sich der Vorstand der Musikkapelle noch Beiträge.

Verdiente Narren aus den Reihen der Fuchszunft und der Musikkapelle wurden von Präsident Marcus Arendt bei der Zusammenkunft mit dem silbernen Zunftorden geehrt: Tobias Deufel, Corina Molz, Marina Grüninger und Oliver Muffler.

Die Ehrung mit dem Orden der Hegau-Bodensee-Narrenvereinigung in Silber bekam Manuela Stengele von der Musikkapelle. Ehrenpräsident Josef Hägele hob in seiner Laudatio die Aktivitäten der Geehrten hervor. (km)