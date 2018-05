Ballons tranportieren Wünsche zum Muttertag

Die Kinder des katholischen Kindergartens haben den Muttertag zusammen mit ihren Müttern gefeiert. Zunächst traf man sich in der Pfarrkirche in Menningen, wo unter Anleitung von Gemeindereferentin Sybille Konstanzer Gedanken zum Muttertag angesprochen wurden. Mit großer Freude ging die große Schar der 23 Kinder mit ihren Müttern, dem Kindergartenteam unter Leitung von Natalie Allseits (Bildmitte) in den Spielhof beim Kindergarten, wo die Kinder kleine selbstgebastelte Geschenke an die Mütter übergaben. Spannend wurde es, als die roten herzförmigen Luftballons mit den Kinderwünschen in die Luft gelassen wurden und bei strahlendem Sonnenschein am Horizont verschwanden.