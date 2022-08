Zweimal die Traumnote 1,0

In einer großen Abschlussfeier im Bürgerhaus in Ennetach haben die Abschlussschülerinnen und -schüler der Realschule Mengen ihre Zeugnisübergabe gefeiert. Die Moderation übernahmen Urs Schneider (10a) und Elias Rapp (10b). Davon berichtet die Schule in einem Schreiben.

Für besondere Leistungen wurden zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit einem Lob oder einem Preis ausgezeichnet. Allein elf Schülerinnen und Schüler hatten eine eins vor dem Komma. Julia Sugg und Lea Irmler erreichten beide als Jahrgangsbesten einen traumhaften Notendurchschnitt von 1,0. Die Schülerinnen und Schüler schritten sichtlich erfreut in ihren Anzügen und Kleidern über den roten Teppich zur Zeugnisübergabe. Die Klassenstufe 10 erreichte somit einen guten Notendurchschnitt von 2,3.

Schulleiterin Susanne Baur gratulierte den Schülerinnen und Schülern. In ihrer Rede betonte die Schulleiterin, dass die Absolventen es in den vergangenen Jahren wegen der Corona Pandemie nicht einfach hatten, sie aber trotzdem einen exzellenten Abschluss abgelegt haben. Der stellvertretende Bürgermeister Georg Bacher gab den Schülerinnen und Schülern die besten Wünsche und einige Ratschläge mit auf den Weg. Das SMV-Team, Mareike Lenkheit, Lea Irmler und Simon Späth, gratulierte den Schülerinnen und Schülern zu ihrem Schulabschluss.

Für Unterhaltung sorgten Schülerinnen der Klassenstufe fünf bis neun, die die Veranstaltung mit zwei Tanzbeiträgen bereicherten, die von der Sportlehrerin Heike Hermanutz sowie der ehemaligen Elternbeiratsvorsitzenden Britta Boes einstudiert wurden. Krankheitsbedingt sind an diesem Abend kurzfristig alle Beiträge der Schulband ausgefallen.

Folgende Sonderpreise wurden übergeben: Den Mathematikpreis der Landesbank Kreissparkasse erhielt Julia Sugg (10b) für ihre besonderen mathematischen Leistungen. Den Preis des Rotary Clubs Bad Saulgau erhielt Leonie Gruber (10b) für ihr soziales Engagement, da sie sich an der Realschule vielfältig engagiert hat. Den Preis für die beste Leistungen im Bereich Fremdsprachen erhielten im Fach Englisch Bruna di Luccia (10a) und im Fach Französisch Julia Sugg (10b). Übergeben wurden beide Preise vom Elternbeiratsvorsitzenden Wolfgang Benkelmann, der diesen im Namen des Elternbeirats übergab. Den Preis für schulisches Engagement der Firma Schlösser bekamen Julia Sugg (10b), Leona Kehle (10b), Nina Guffarth (10b), Mareike Lenkheit (10b) und Stefan Schokols (10b) für ihre Bereitschaft, sich in vielfältiger Weise an der Schule zu engagieren. Den Technikpreis in Form eines Werkzeugkoffers erhielten in diesem Jahr Eric Hecht (10b) und Jakob Ocker (10b) von der Firma Geberit.

Abschlussschülerinnen und -schüler der Klassenstufe 9: Bakogiannis Stella, Eichin Anna, Leichsenring Jannic, Schuller Julian, Akyigit Mertkaan, Meinhard Chantal, Palatzky Luca.

Abschlussschülerinnen und -schüler der Klasse 10a: Brun Nick, Kuhn Marius, Morosow Mark, Orhan Selim, Schneider Urs (Lob), Schwark Joschua, Selbherr Manuel (Lob), Wachter Alexander (Preis), Wottschal German (Lob), Berisha Alina, Celikkaya Nisa, Di Luccia Bruna, Hepp Nele (Lob), Kaya Zöhre, Kotlyar, Liana, Kugler Luna, Lauer Lea (Preis), Luib Jule, Sterk Marie-Claire (Preis), Vlashi Lijana, Weiß Charlot Maria (Preis).

Abschlussschülerinnen und -schüler der Klasse 10b: Hecht Eric (Preis), Hettich-Erb Elias, Igel Alexander, Kaufmann Lukas (Lob), Ocker Jakob, Rapp Elias, Schokols Stefan, Thumm Christopher, Zimmermann Nico, Benkelmann Sarah, Fondi Julia, Gewandt Dido Anna, Gruber Leonie, Guffarth Nina (Preis), Irmler Lea (Preis), Kehle Leona (Preis), Lenkeit Mareike, Lössl Sophia (Lob), Sugg Julia (Preis), Wettengel Gina Maria.