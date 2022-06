Zwei Verletzte nach Sekundenschlaf

Weil er eigenen Angaben zufolge kurz eingenickt war, ist am Montag gegen 15.45 Uhr der 78-jährige Fahrer eines VW in einer langgezogenen Linkskurve in der Sigmaringendorfer Straße geradeaus von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte anschließend gegen das Fundament einer Umspannstation. Der Fahrzeuglenker und seine 73-jährige Beifahrerin wurden, wie die Polizei berichtet, bei der Kollision leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Um den VW, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, kümmerte sich laut Polizei ein Abschleppdienst.