Zwei Titel gehen an Mengener Kämpfer

(sz) - Die Abteilung Taekwondo des SC Mengen ist mit acht Kämpfern und drei Coachs zum Internationalen Hochrhein-Turnier nach Schaffhausen in die Schweiz und mit sieben Medaillen zurückgekommen. Cheftrainer Frank Barz wurde als Kampfrichter eingeladen und konnte somit nicht als Coach fungieren. Co-Trainer Tobias Förderer übernahm diese Funktion. Als weitere Coaches waren Jennifer Weiß und Benedikt Lanzl aus München, der als Gastkämpfer aus München dabei war. Beide standen neben den anderen sechs Teilnehmern auch als Kämpfer auf der Matte. Vier der acht angetretenen Kämpfer hatten in Schaffhausen außerdem ihre Premiere auf der Wettkampffläche.

Drei der acht Kämpfer traten derweil in der Leistungsklasse eins, der Blau- bis Schwarzgurte, an. Darunter auch der Benedikt Lanzl, der eigens aus München angereist war. In einem harten, aber sehr fairen Finale setzte er sich mit 5:2 durch und gewann Gold für die Mengener Mannschaft. Philip Beller belegte trotz Niederlage und starker Leistung Platz im Finale Platz zwei und holte damit Silber. Jennifer Weiß verpasste Gold in ihrem Finalkampf.

Bester Kämpfer in der Leistungsklasse zwei der gelb- bis grün bis Blaugurte war Thorleif Strölin. Er musste bis zu seinem Finalsieg zwei harte Kämpfe bestreiten. Allerdings stand der Finaleinzug am Ende der dritten Runde des zweiten Kampfes auf wackligen Beinen. Durch ein Sudden Death mit 5:4 in der vierten Runde konnte er schließlich das Ticket fürs Finale sichern. Im Kampf um Gold siegte Thoreif Strölin souverän mit 4:0.

Debütantin Alexa Singer verlor im Halbfinale schließlich mit 4:16, bekam aber die Bronzemedaille. Ein weiterer Debütant war Simon Ruland der seinen Viertelfinalkampf mit 8:7 gewann. Im Halbfinale seiner Gewichtsklasse scheiterte er an einem überlegenen und erfahrenen Gegner mit 3:17, holte sich aber den dritten Platz. Sein Bruder Martin Ruland, der ebenfalls zum ersten Mal auf der Wettkampffläche stand, verlor im Halbfinale gegen einen dominanten Gegner mit 0:16, was Platz drei bedeutete. Wettkampfneuling Lenny Mangold belegte Platz vier und verpasste damit eine Medaillenplatzierung. Er verlor in den letzten Sekunden nur knapp, mit 7:8, seinen Kampf um den Einzug ins Halbfinale. „Für alle Mitgereisten, darunter auch die Eltern der jüngeren Kämpfer, war es ein sehr erfolgreicher und lehrreicher Tag. Jeder Kämpfer und auch die Coaches konnten viele neue Erfahrungen sammeln die in zukünftigen Wettbewerben umgesetzt werden soll“, meinte Cheftrainer Frank Barz in der Rückschau, der sichtlich stolz auf seine Kämpfer und deren Leistungen war.