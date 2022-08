Zwei Männer geraten in Mengen aneinander

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen zwei Männer rechnen, nachdem sie sich am Montagabend gegen 21.30 Uhr gegenseitig in einer Wohnung in der Heimgartenstraße in Mengen verletzt haben. Das teilt die Polizei mit.

Den Handgreiflichkeiten soll eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Ein 33-jähriger Mann bekam Pfefferspray von einem 34-Jährigen in die Wohnung gesprüht, nachdem dieser die Wohnungstüre eingeschlagen hatte. Der 34-jährige Mann erlitt bei dem handfesten Streit Schnittverletzungen, da der 33-Jährige ihn mit einer Schere verletzt haben soll.

Die Wunden wurden von einem Rettungsdienst vor Ort ärztlich versorgt. Sowohl die Schere als auch das Pfefferspray wurden von den Polizisten beschlagnahmt. Da der 34-Jährige mit mehr als drei Promille deutlich betrunken war und den anderen Mann nach der Auseinandersetzung weiter bedrohte, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam.

Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen, wie es im Polizeibericht weißt heißt. Der 34-Jährige wird darüber hinaus wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt und hat die Kosten des Gewahrsams zu tragen.