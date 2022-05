Zwei Freunde teilen eine Leidenschaft

Briefmarken sammeln, Tennis spielen und Stricken – diese Hobbys sind Jürgen Huber aus Mengen und Rainer Linsenmaier aus Rulfingen zu einfach. Die beiden Freunde teilen eine besondere Leidenschaft: Sie wollen so viele Hard Rock Cafés wie möglich erleben – am besten alle.

Das Flair ist das Besondere

„Das Besondere ist das Flair: Es geht los bei der Musik, die läuft, über die Accessoires, die ausgestellt sind… Ja, du kommst rein und du bist in einer anderen Welt – was kann man dazu noch sagen?“, fragt Rainer seinen Freund Jürgen. Dieser antwortet ihm nur: „Dazu kann man nichts mehr sagen. Das muss man selber erleben!“

54 Cafés stehen auf der Liste

Angefangen hat die Leidenschaft der beiden im Jahr 2008, als Rainer bei einer Reise durch Kalifornien sein Herz an die Restaurantkette verloren hat: „Da bin ich ungeplant auf drei Hard Rock Cafés gestoßen. Ab dann hat es einfach seinen Lauf genommen.“ Kurze Zeit später hatte Rainer seinen Freund Jürgen damit angesteckt. Zu diesem Zeitpunkt gab es weltweit rund 100 Stück, nun sind es schon über 170. Insgesamt 36 davon hat Jürgen schon besucht und sich in jeder Location ein T-Shirt gekauft. Ergänzt wird diese eigene Sammlung durch Oberteile, die er von anderen bekommt, die eines der Hard Rock Cafés besuchen, das er noch nicht gesehen hat. Rainer toppt die Zahl und zählt schon 54 Hard Rock Cafés auf der Liste. „USA, Singapur, Malaysia, Norwegen, Schweden, Schottland, England, Holland, Spanien, Griechenland, Portugal, Deutschland, Österreich, Schweiz, Ägypten“, zählt Rainer die besuchten Länder auf und zeigt die Orte auf einer Karte, auf der er sie mit Stecknadeln markiert hat.

Pin aus Singapur

Dabei sind Rainers Mitbringsel kleine Pinanstecknadeln, die er bei jedem Besuch ergattert. „Am besten gefällt mir der Pin aus Singapur. Ein Totenkopf mit rot leuchtenden Augen. Der ist etwas ganz Besonderes“, so Rainer. Jürgens Passion für die Hard Rock Cafés geht aber noch weiter und zwar unter die Haut: Er hat sich das Emblem der Systemgastronomie tätowieren lassen.

Wenn Rainer und Jürgen anderen von ihrem Hobby erzählen, finden das die meisten cool. „Manche denken auch, wir spinnen. Das, finde ich, ist das Gute daran“, lacht Jürgen. Sein Freund Rainer fügt hinzu: „Viele können erstmal gar nichts damit anfangen. Wenn wir davon erzählen, merken wir aber, dass wir schnell Begeisterung wecken. Wenn ich dann von meinen Pins und Jürgens T-Shirts erzähle, dann denken sie wieder: Die sind doch total bekloppt.“ „Und wenn man dann sagt, dass man für vier Tage nach Singapur fliegt, ist es sowieso rum“, legt Jürgen noch einen drauf. Doch um die Sachlage zu entschärfen: Die beiden fliegen nicht nur wegen den Hard Rock Cafés durch die Welt. Sie suchen sich ihre Reiseziele zwar nach diesem Kriterium aus, doch ein kulturelles Rahmenprogramm ist meistens ein Muss. Bei der Frage, welches ihr Favoriten-Restaurant sei, haben die beiden unterschiedliche Ansichten: „Das in Melaka“, schießt es sofort aus Jürgen heraus, während sein Freund Rainer am meisten von dem auf dem Hollywood Boulevard fasziniert ist. „Weil dort die Theke in der Mitte ist und auf einer Säule ein originaler Cadillac steht“, schwärmt er. Das Schönste an ihrem Hobby sei aber, dass man immer tolle Erlebnisse habe und tolle Menschen kennenlerne. „Der Wahnsinn war Atlanta. Uns war nicht bewusst, dass wir am vierten Juli dorthin gereist sind. Alle Hochhäuser waren beleuchtet mit den Stars und Stripes. Da war was los!“, erzählt Rainer.

Weitere Reisen

Für die Zukunft haben die beiden noch viele weitere Reisen im Sinn: „Als Nächstes geplant ist eine Zugreise nach Budapest, mit einem Stopp in Wien auf dem Rückweg. Ein Kurztrip nach Polen mit vier Hard Rock Cafés steht auch noch auf dem Plan.“ Und wer weiß, vielleicht schaffen die beiden Freunde es tatsächlich, alle Hard Rock Cafés dieser Welt zu erleben.