Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen

Eine Vorfahrtsmissachtung war die Ursache eines Verkehrsunfalles gewsen, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Alten Straße / Mittlere Straße in ereignet hat. Die 18-jährige Fahrerin eines BMW Mini befuhr die Mittlere Straße, hielt zunächst an der Stoppstelle und bog anschließend nach links in die Alte Straße ein. Hierbei übersah sie den Audi eines von links in die Kreuzung einfahrenden 21-jährigen Auto-Lenkers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. De Gesamtschaden beziffer die Polizei auf 7000 Euro.