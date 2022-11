Bürgermeister Stefan Bubeck hat vor Kurzem insgesamt 20 Jubiläumsblutspender, die im Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 ihre Spende in Mengen geleistet haben, ehren. Davon berichtet die Stadtverwaltung Mengen in einem Schreiben.

Es wurden zehn Ehrungen für zehn Jubiläumsblutspenden, drei Ehrungen für 25 Jubiläumsblutspenden, vier Ehrungen für 50 Jubiläumsblutspenden, eine Ehrung für 75 Blutspenden und zwei Ehrungen für 100 Jubiläumsblutspenden ausgesprochen. Im Einzelnen wurden geehrt: Ulrike Bentele-Dangel, Liane Fürst, Christiane Gaissmaier, Marie Heinzle, Alexander Köhler, Anke Leiprecht, Larissa Locher, Jennifer Rapp, Oliver Schindler, Kerstin Wollwinder, Harald Hoffmann, Jennifer Lutz, Markus Rieder, Ralf Allmaier, Frank Barz, Jürgen Falk, Monika Kühnle, Armin Franke, Dieter Arnold, und Wolfgang Hennies.

Bürgermeister Bubeck dankte den Blutspendern für ihre Spendenbereitschaft und bezeichnete dieses Tun als einen Akt der Nächstenliebe. Die öffentliche Ehrung der Blutspender diene nicht zuletzt auch dazu, die Bereitschaft „Blut zu spenden“ der Bevölkerung nahe zu bringen und auf den erhöhten Bedarf von Blutkonserven hinzuweisen. Denn jeder Mensch könne irgendwann selbst einmal auf eine Blutspende angewiesen sein. Beeindruckt zeigten sich die geehrten Blutspender darüber, dass nur etwas mehr als zehn Prozent der Blutreserven für Opfer von Unfällen oder Katastrophen verwendet werden. Über 80 Prozent der Blutspenden würden für planmäßige Operationen bei Krebs-, Herz-, Magen- oder Darmerkrankungen benötigt, so Bürgermeister Bubeck in seiner Ansprache. Gerade in der Sommerzeit werde verstärkt Blut benötigt, deshalb rief der Schulter dazu auf, zum Blutspenden zu gehen.