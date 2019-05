Zwei Blochinger Jungstörche werden beringt

Wohlauf sind die beiden Blochinger Jungstörche. Die Storchenbeauftragte Ute Reinhard hat sie am Montag beringt. Nicht gut ging es dagegen für die Jungstörche in der Kernstadt aus – alle acht Jungvögel auf den beiden Nestern der evangelischen Pauluskirche sind aufgrund des kalten Wetters im Mai gestorben. Auf der Martinskirche gab es dieses Jahr keinen Nachwuchs.

Der zweite stellvertretende Feuerwehrkommandant Holger Mayer kam mit dem Drehleiter-Fahrzeug, vom Korb des Fahrzeugs aus beringte Ute Reinhard dann den Blochinger Storchennachwuchs, der auf dem Dach des Kirchenschiffs der St.-Pelagius-Kirche wohnt. Ein Jungvogel bekam die Ringnummer A3M93 und wiegt drei Kilogramm, der andere Jungvogel A3M94 2,55 Kilogramm. „Sie sind okay“, sagte Ute Reinhard. „Für das Alter ist es gut“, ergänzte sie mit Blick auf das Gewicht der Tiere, die am 24. April geschlüpft waren. Ursprünglich waren es vier geschlüpfte Jungstörche, zwei überlebten nicht.

Wetter setzt den Tieren zu

Die nasskalte Witterung im Mai setzte auch den anderen Jungstörchen der Region zu. Von einem schlechten Jahr will die Storchenbeauftragte Ute Reinhard deshalb aber nicht sprechen: Auch wenn in der Kernstadt Mengen kein Jungvogel überlebte, sehe es anderswo besser aus, beispielsweise entlang des Ablachtals. „Wo es wirklich schlecht ist, ist im Allgäu“, sagte sie. „Hier herum ist es durchwachsen.“

Storchenexperte Manfred Stützel aus Mengen beobachtet die Störche in Mengen und Umgebung. Seinen Aufzeichnungen zufolge gab es in der Gesamtstadt, also inklusive Teilorte, 17 geschlüpfte Jungstörche, elf davon überlebten wegen der nasskalten Witterung nicht. Sechs überlebende Jungstörche von 17 - dieses Brutergebnis sei ernüchternd, findet Stützel.

Keinen Erfolg in der Storchenliebe hatte dieses Jahr der Storch auf der Martinskirche, der das dortige Nest schon seit 1996 besetzt. „Er legt anscheinend ein Sabbatjahr ein, nachdem eine unberingte Störchin ihn aus ungeklärten Gründen verlassen hat“, beschreibt Stützel die Lage. Eine neue Liaison habe sich für den älteren Storchenherr nicht ergeben.

Beizkofer Jungstörche sterben

Zwei Nester gibt es auf der evangelischen Pauluskirche. Im Beizkofer Nest – es wird besetzt von Störchen, die früher in Hohentengen-Beizkofen brüteten – schlüpften vier Jungstörche, die alle das erste nasskalte und frostige Maiwochenende laut Manfred Stützel nicht überlebten. Auf dem sogenannten „Ablacher Nest“ der Pauluskirche beobachtete er ebenfalls vier Jungstörche. Zunächst starben zwei Jungvögel während den „Eisheiligen“, die anderen beiden während des Regentiefs „Axel“.

Besser sieht es für den Storchennachwuchs in den Teilorten aus. In Ennetach gab es zunächst zwei Jungstörche, ein Jungvogel überlebte. Erst verhältnismäßig spät begann das Storchenpaar in Rulfingen mit der Brut. Dies erwies sich als Glücksfall, weil der Nachwuchs während der Kältephase noch klein genug war, damit die Elterntiere sie mit ihren Flügeln und ihrem Körper abdecken und wärmen konnten. Alle drei Jungvögel überlebten bislang.