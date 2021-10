Zuspruch für Turnverein ist ungebrochen

Der für Samstag, 13. November, vom Turnverein Mengen geplante Tag des Kinderturnens wird wohl eine der letzten Veranstaltungen in der Ablachhalle sein, bevor diese im Dezember für etwa zwei Jahre und aufwendige Sanierungsarbeiten geschlossen wird. Das ist bei der Hauptversammlung des mitgliederstärksten Sportvereins der Stadt Mengen deutlich geworden. Die Mitglieder bestätigten bei den Wahlen unter anderem Manuel Schuler als Vereinsvorsitzenden für zwei weitere Jahre im Amt.

Kein Mitgliederschwund

In seinem Rückblick sprach Manuel Schuler von einem Verein, der die Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen gut überstanden habe. 47 Mitglieder seien lizensierte Übungsleister im Leistungs- und Breitensport, die die Mitglieder bei Trainingsstunden betreuen würden. Des Weiteren seien zwei Personen im Besitz der B- Lizenz Reha- oder Prävention und bieten hierzu regelmäßig Kurse an. Zur alljährlichen Abnahme des DOSB-Sportabzeichens sind gleich vier Mitglieder berechtigt, stellte Schuler fest. Obwohl es im abgelaufenen Sportjahr keinerlei Trainingseinheiten gab, hätten alle Übungsleiter ihrem TV Mengen die Treue gehalten. Ein Mitgliederschwund, wie er sich vielerorts bemerkbar machte, konnte im Turnverein so nicht festgestellt werden. Aktuell hat der Verein 1057 Mitglieder, die sich auf elf Abteilungen aufteilen. Mit 473 Mitgliedern sei rund die Hälfte der Mitglieder unter 20 Jahre alt. Trotzdem will Schuler die Werbung von neuen Mitgliedern weiter forcieren.

Respekt für Beitragszahler

Schulers abschließender Dank ging an die Stadtverwaltung für die kostenfreie Nutzung der städtischen Sportanlagen. „Ohne diese großzügige Unterstützung wäre ein so breit aufgestellter Verein wie der TV nicht in der Lage, die Kosten zu stemmen“, sagte er. Kassierer Peter Weiler zollte den Mitgliedern großen Respekt: Bis auf wenige Ausnahmen hätten alle ihren Jahresbeitrag für 2020 einziehen lassen. Ohne die Beiträge wäre ein finanzieller Engpass unumgänglich gewesen.

Bürgermeister Stefan Bubeck dankte den Verantwortlichen für die geleistete Arbeit gerade in den schwierigen Monaten, in denen kein Vereinsleben stattfinden konnte. „Auch wir von der Verwaltung haben hier völliges Neuland betreten“, sagte er. Es sei oft schwierig gewesen, die richtigen und unpopulären Entscheidungen zu treffen. Es habe aber immer der Schutz der Bevölkerung im Mittelpunkt gestanden. Unter Einhaltung der 3G-Regel habe die Stadtverwaltung die städtischen Hallen wieder zur Nutzung freigegeben.

Für die Zeit, in der die Ablachhalle saniert würde, soll es Übergangslösungen geben, die für alle Nutzergruppen verträglich seien.

Wahlen und Ehrungen

Wahlen 2019: Für ein weiteres Jahr wurden der stellvertretende Vorsitzende Erwin Reitter sowie Schatzmeister Peter Weiler und Beisitzerin Claudia Waldraff einstimmig bestätigt.

Wahlen 2020: Manuel Schuler bleibt für zwei weitere Jahre im Amt des Vorsitzenden ebenso wie sein Stellvertreter Stefan Vollmer. Auch Kassenprüfer Viktor Franchini und Beisitzerin Kristin Thiyagarajah wurde das Vertrauen ausgesprochen. Das Amt des ausgeschiedenen zweiten Kassenprüfers Horst Niedermüller bleibt vakant.

Ehrungen: Die silberne Vereinsehrennadel erhielten: Antonie und Fabian Badouin, Eleonore Bucher-Müller, Ann-Christin und Petra Dinser, Daniela Dittmann, Ingo Emhart, Laura Gashi, Martina Guffarth, Ursula Heinzelmann, Peter Jung, Helga Mackenstedt, Jennifer Nickel, Siegfried Reck, Monika Sautter, Tanja Schuler, Benedikt Schwarz, Stefan und Waltraud Vollmer sowie Anna Zaja.

Für 40-jährige Zugehörigkeit erhielten Christel Ackermann, Irma Büstrow, Uta Ertle, Jörg Hagmann, Peter Hügle, Gisela und Fridolin Mangold, Gabriele Müller, Alfons Saiger und Peter Weiler die Vereinsehrennadel in Gold. Ein halbes Jahrhundert lang gehören Siegfried Frick, Helmut Heppeler, Karl König, Werner Kuhm, Maria Lehleiter, Herbert Schanz, Maria Schneider und Margarete Singer dem TV Mengen an.

Mit der Ehrenurkunde für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Rudolf Buck, Lydia Locher und Paul Reck ausgezeichnet.