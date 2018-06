Zuschauer sind enttäuscht

Der Start der deutschen Mannschaft in die WM ist misslungen. Viele Fans sind zum Public Viewing auf den Rathausplatz gekommen. Die Stadt hat eine Leinwand gemietet und zeigt alle Spiele an denen die deutsche Mannschaft beteiligt ist. Der abgesperrte Bereich wird zu einem schönen Platz, wo es Spaß macht, zusammen das sportliche Ereignis zu erleben und zu teilen.

Zu Beginn herrschte gute Stimmung. In der Halbzeit kam ein starker Regen, der die Stimmung trübte. „Da sind einige Zuschauer nicht mehr zurückgekehrt, wahrscheinlich sind sie ins Tennisheim gegangen“, berichtet Heike Leven, die bei der Verwaltung für Veranstaltungen zuständig ist. Doch in der zweiten Halbzeit füllte sich der Platz wieder. Das Spiel war aber nicht mitreißend. Nach Spielende leerte sich der Platz ungewöhnlich schnell. „Die Leute sind nicht wegen des Regens enttäuscht, sondern wegen der Niederlage“, stellte Heike Leven fest. Die Leinwand wurde wieder abgebaut und verpackt, bis zum nächsten Spiel, das am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr beginnt. (vr)