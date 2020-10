Zusammenhalt ermöglicht wohl Dorffasnet in Blochingen

Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln hat Vorsitzender Dominik Nußbaum die Mitglieder des Narrenvereins Blochingen und Ortsvorsteher Heiko Emhart begrüßt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.

In seinem Bericht als Vorsitzender bedankte sich Nußbaum für das vergangene Vereinsjahr, allem voran für die aktive Teilnahme an den Umzügen und der Hauptfasnet 2020. Außerdem lobte er das Engagement seiner Mitglieder, auch in Zeiten von Corona selbstständig aktiv gewesen zu sein und an dem Jubiläumsvideo mitgemacht zu haben. Schließlich mussten alle geplanten Veranstaltungen rund um das 30-jährige Vereinsjubiläum im Mai 2020 abgesagt werden.

Kassierer Philipp Luib zeigte in seinem Bericht einen soliden Kassenbestand, obwohl in diesem Jahr größere Anschaffungen wie Masken und Filz für neue Häser getätigt wurden. Kassenprüferin Regina Geiger bestätigte die ordentliche Kassenführung.

Angelina Kromer ließ in ihrem Bericht als Schriftführerin das Vereinsjahr anhand einer mit Bildern und Zahlen versehenen Präsentation Revue passieren. Auch sie betonte, dass die Corona-Pandemie das ursprünglich geplante Jubiläumsjahr anlässlich der 30-jährigen Vereinsgeschichte (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) deutlich beeinflusste, man aber nach wie vor zu gegebenem Zeitpunkt eine angemessene Feier ins Auge fasse.

Im Anschluss folgten die Neuwahlen. In ihren Ämtern für die nächsten zwei Jahre bestätigt wurden Dominik Nußbaum als Vorsitzender, Angelina Kromer als Schriftführerin sowie Karin Luib, Karin Nußbaum, Felix Laux und Leif Raith als Beisitzer.

Dann wagte Nußbaum einen Blick auf die Zukunft: 2021 sei zwar ungewiss, aber mit dem aktuellen Vereinszusammenhalt machbar, sodass mit einer Art Dorffasnet wohl gerechnet werden dürfe, heißt es in der Mitteilung des Narrenvereins weiter. Zum Abschluss der Versammlung wurde das Jubiläumsvideo abgespielt.