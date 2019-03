Zumba-Party im Bürgerhaus startet diesmal mit einer Kinder-Party

Fünf Zumba-Experten wollen den Teilnehmern der Zumba-Party am Freitag, 29. März, im Bürgerhaus in Ennetach so richtig einheizen und eine Menge Spaß mit ihnen haben. Bereits zum vierten Mal organisiert die Zumba-Trainerin Andrea Wetzel die Party gemeinsam mit ihrem Team aus Mitgliedern des Turnvereins und des Narrenvereins aus Mengen. Neben Tanz und guter Unterhaltung geht es vor allem darum, viele Spenden zu sammeln: Sie sollen an die Angelo-Stiftung, die Krebsberatungsstelle und das Kinderhospiz St. Nikolaus in Grönenbach gehen.

„Die Organisation ist mittlerweile gut eingespielt“, sagt Andrea Wetzel. „Ich muss nur meine Ansprechpartner bei Sponsoren und Helfern ansprechen und schon bekomme ich die ganz unkompliziert eine Zusage nach der anderen.“ So freue sie sich vor allem auch darüber, dass der Narrenverein wieder die Versorgung der Gäste mit alkoholfreien Cocktails übernimmt. „Dann sind nämlich auch die Besucher beschäftigt, die nicht unbedingt selbst die ganze Zeit mitmachen wollen“, sagt Wetzel.

Neu ist, dass die Zumba-Party diesmal um 17 Uhr mit einer Party für Kinder beginnt. „Ich habe gerade ein paar Kurse, an denen auch kleinere Kinder ab drei Jahren teilnehmen“, erzählt Wetzel. „Wenn Familien mit Kindern in diesem Alter ins Bürgerhaus kommen, sollen sie keine Angst haben müssen, dass die Kleinen von Erwachsenen angerempelt werden oder die anderen genervt sind.“ Eine Stunde ist deshalb für die Jüngsten reserviert. „Da sind die Bewegungen einfacher und die Musik auf das junge Publikum abgestimmt.“

Von 18 Uhr bis 18.30 Uhr gibt es dann eine Schnupperstunde „Strong by Zumba“. „Das ist ein Funktionstraining, das weniger auf Tanz und Spaß und mehr auf Muskelaufbau und Kondition aus ist“, sagt Wetzel. Ihrer Erfahrung zufolge, fühlen sich von dieser Zumba-Art auch Männer angesprochen. „Da ist der sportliche Anspruch doch mehr im Fokus und nach einer halben Stunde ist man richtig ausgepowert.“

Um 19 Uhr geht das Programm dann nahtlos in die altbekannte Zumba-Party über. „Ich hoffe, dass wieder rund 300 Leute teilnehmen, das wäre super“, sagt Andrea Wetzel. Sie hat entschieden, dass diesmal auch das Kinderhospiz in Grönenbach Spenden erhalten soll. „Das sollen die Spenden aus der Kids-Party sein“, sagt sie. „Einerseits ist es ganz schrecklich, dass es krebskranke Kinder gibt, denen man nicht mehr helfen kann. Aber ein Ort, an dem sie ihre letzten Tage gemeinsam mit der Familie verbringen können, der Gedanke gefällt mir dann doch.“

Mit Evi Clus, der Vorsitzenden der Angelo-Stiftung und Ansprechpartnerin für die Krebsberatungsstelle, steht Wetzel immer wieder in Kontakt. „Wenn ich sehe, was sie alles für die Familien mit Krebspatienten tut, bin ich wieder sehr motiviert, auch meinen Beitrag zu leisten“, sagt Wetzel.