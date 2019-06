Zum großen Jubiläum gibt es eine Festwoche

Das große Jubiläum „1200 Jahre Ennetach“ wird mit dem Mengener Fuhrmannstag zusammengelegt: Die Festwoche beginnt am Samstag, 6. Juli mit einem Tag der offenen Tür in der Jugendmusikschule Mengen und der Vernissage der Ausstellung im Foyer des Ennetacher Bürgerhauses und endet eine Woche später am Sonntag, 14. Juli mit einem großen historischen Umzug und dem Feuerwerk. Dazwischen sind die Bürger der Stadt und des Umlands zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen.

Der aufwendige Flyer mit Festprogrammen und Meilensteinen der Ortsgeschichte liegen ab sofort überall aus. Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart freut sich, dass es gelungen ist, das Kirchenfest und das weltliches Fest, sowie den Mengener Fuhrmannstag und das Ennetacher Jubiläum zu verbinden.

Dass Ennetach vor 1200 Jahre zum ersten Mal in Urkunden genannt wird, fiel 2018 bei einem Vortrag über die Kirche Sankt Cornelius und Sankt Cyprian auf. Da kam die Urkunde von 819 zur Sprache, in der König Ludwig der Fromme das Gebiet jenseits der Aach, auf der heutigen Gemarkung Ennetach, dem Kloster Buchau vermachte. Bürgermeister Stefan Bubeck habe sich von der Idee, das Jubiläum zu feiern, begeistert gezeigt. Es wurde ein Festausschuss gegründet, in dem die Stadtverwaltung, die Mengener und Ennetacher Vereinsleute eng zusammenarbeiten, so Eberhart.

„Das Jubiläum ist in erster Linie ein Kirchenfest“, erklärt er. Deshalb werde am Sonntag, 14. Juli, um 9 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert, den Stefan Einsiedler, Paul Magino, Kaspar Baumgärtner, Militärdekan Siegfried Weber, Dekan Heinz Leuze und Rudolph Kuchelmeister gemeinsam zelebrieren.

Turnusgemäß wird dieses Jahr der Fuhrmannstag in Mengen gefeiert. So wird es am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 16 Uhr, auf der Mengener Hauptstraße und auf dem Martinsplatz gefeiert. Vorführungen der historischen Handwerker, eine Vielfalt an Marktständen, unterhaltsame Waschweiber und die Fuhrmänner, die in Mengen Rast machen, werden die Besucher unterhalten.

Das Programm der 1200-Jahr-Feier spielt sich in Ennetach ab. Am Samstag, 6. Juli, um 16 Uhr wird die Ausstellung über die Geschichte von Ennetach, die Armin Franke und die Dorfgemeinschaft mit dem Geschichts- und Heimatverein Mengen aufgearbeitet haben, eröffnet. Das neue Buch über die Dorfgeschichte wird vorgestellt. Danach geht es rüber zum traditionellen Gartenfest der Ennetacher Musikkapelle. Sonntag und Montag geht es mit dem Gartenfest weiter.

Am Mittwoch, 10. Juli ist ein Festabend im Bürgerhaus, der von den Ennetacher Vereinen gestaltet wird. Archäologe Thomas Zotz hält den Festvortrag.

Am Freitag, 12. Juli beginnt der Festbetrieb mit zwei Zelten und einer Bühne auf dem Parkplatz des Bürgerhauses. Da ist um 18 Uhr Fassanstich durch Bürgermeister Stefan Bubeck, anschließend ist Unterhaltung mit der Band „Edelrock“.

Samstagabend, nach dem Fuhrmannstag in Mengen, findet um 19 Uhr der Sternmarsch der Musikkapellen aus dem Stadtgebiet zum Ennetacher Rathaus hin, mit anschließender Serenade statt. Danach geht es gemeinsam zum Festplatz, wo ab 20 Uhr die Musikvereine Rulfingen und Wilflingen die Gäste unterhalten werden.

Feuerwerk beschließt das Fest

Am Sonntag ist nach dem Festgottesdienst Frühschoppen rund um das Bürgerhaus. Um 14 Uhr beginnt der historische Festumzug von der Scheerer Straße, zur Kastellstraße, über den Öschleweg hin zum Festplatz. Nach dem Umzug ist Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus und Festbetrieb in den Zelten. Nachts wird das Feuerwerk abgefeuert.

Wenn er an die 1200 Jahre Ortsgeschichte denke, denke er an die wertvolle Ausstattung der Kirche und die vielen Zerstörungen des Dorfes, weil es an wichtigen Handelswege lag, sagt Ortsvorsteher Eberhart. Mengen wurde 1276 zur Stadt erhoben, das Dorf „Mengen ennet der Aach“ nicht. „1464 wurden beide Gemarkungen voneinander getrennt. Die Hauptkirche, die bisher in Ennetach war, nach Mengen verlegt“, so Eberhart. Sogar der Namen der Ennetacher Kirche „Unserer Lieben Frau“ wurde zu „Liebfrauen“ in Mengen.

Doch 1930 entstand mit dem Bau des Kanals zwischen Mengen und Ennetach das erste gemeinsame politische Projekt. Es folgten 1969 die gemeinsame Kläranlage und 1971 der Beschluss, eine gemeinsame Grundschule zu bauen, noch bevor die Gemeindereform 1972 Stadt und Dorf zusammenlegte.

Ortsvorsteher Eberhart ist stolz darauf, dass die Dorfgemeinschaft zusammen mit den Akteuren in Mengen die große Fest plant. „Alle ziehen mit. Alle haben sich begeistern lassen“, berichtet er und freut sich auf eine tolle Festwoche.

Beim Festumzug ziehen zuerst die Herolde, die Bürgerwache und Ehrengäste durch den Ort. Gemäß dem Motto „Hier wird Geschichte lebendig“ kommen die Kelten und die Römern. Dann werden Ludwig der Fromme, die Nonnen von Ennetach, der Adelindiswagen die Zuschauer beeindrucken. Stadterhebung, Edelpaare, Bauernkrieg, Bauern im Alltag, Marktfrauen, Schwedengruppe, Marketender Wagen erzählen von bewegten Zeiten. Marie-Antoinette mit Barockgruppe und Postkutsche mit Biedermeiergruppe werden vorbei ziehen. Handwerker, Hochzeitszug Burgweiler mit Hochzeitskutsche und Aussteuerwagen, Ziegengespanne, Kuhfuhrwerk, Heuwagen, Bäuerinnen und Bauern, Gänseliesel, Mühlen zeugen vom Alltag und von Dorffesten. Die historische Feuerwehr wird an frühere Zeiten erinnern. Und als letzter Wagen wird der Salzwagen mit den Mengener Fuhrleute den Umzug abschließen.