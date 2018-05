Vielen Menschen hat Violette Kovacs neuen Lebensmut gegeben, sie mit ihrer Energie angesteckt und sie motiviert, sich trotz der eigenen Krankheit Ziele zu setzen. Am Samstag hat Kovacs mit vielen Gästen im Hotel Baier das 25-jährige Bestehen der von ihr gegründeten Osteoporose-Selbsthilfegruppe gefeiert. Da sie selbst am Samstag 88 Jahre alt wurde, gab es gleich einen doppelten Anlass zur Feier. Pfarrer Stefan Einsiedler gratulierte gar mit einem Ständchen.

Das Festprogramm war abwechslungsreich, dafür hatte Violette Kovacs gesorgt. Sie hatte den Musiker Ludwig Löw eingeladen. Es gab Grußworte, einen hawaiischen Tanz, Gitarrenmusik, gemeinsames Singen. „Für Kopf und Seele soll etwas dabei sein“, sagte Violetta Kovacs und blieb damit ihrem eigenen Motto treu, nach dem sie in den vergangenen Jahrzehnten ihre Bewegungsgruppen und Gesundheitstage organisiert hatte. Ein gutes Mittagessen und später Kaffee und Kuchen gehörten auch diesmal dazu. Den Nachmittag moderierte Gisela Trunk, die eine Selbsthilfegruppe im Norden Baden-Württembergs leitet und Kovacs regelmäßig berät und unterstützt.

Violette Kovacs erinnerte, wie sie vor 25 Jahre die Selbsthilfegruppe gründete, obwohl man ihr sehr davon abgeraten hatte. „Sogar die Ärztin sagte, dass das nicht funktionieren würde und niemand zu meinen Treffen kommen würde“, sagte sie gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei sei es doch wichtig, Menschen mit derselben Erkrankung – in diesem Fall Osteoporose, bei dem die Knochen der erkrankten schwach und brüchig werden - über Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten, die richtige Ernährung und das Vorgehen bei Ärzten und Krankenkassen aufzuklären. Die Menschen sollten sich austauschen und vor allem ausreichend bewegen.

Sie sammelt viele Spenden

„Zum Glück habe ich nicht auf die anderen gehört“, sagte Violette Kovacs rückblickend. Im Gegenteil: Mit Elan, Ausdauer und immer wieder auch Hartnäckigkeit etablierte sie nicht nur die Selbsthilfegruppe, sondern auch verschiedene Bewegungsangebote und Gesundheitstage, die bis zu 400 Gäste in die Ablachhalle lockten. Dort hielten Ärzte Vorträge und an vielen Ständen wurden medizinische und therapeutische Beratungen angeboten und Dienstleistungen vorgestellt. „Alle unter einen Hut zu bekommen und Sponsoren zu finden, das war eine harte Arbeit“, sagte Kovacs. „Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hinbekommen habe.“ In all den Jahren hat sie nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Krankheit gelenkt, die ihr selbst das Leben schwer gemacht hat, sondern auch Spendengelder für unterschiedliche Organisationen, darunter die Ärzte ohne Grenzen und die Gesellschaft „Gebende Hände“ gesammelt. „Es herrscht so viel Not und Leid auf der Welt, davor verschließen hier viele die Augen“, sagte sie.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Brunhilde Raiser betonte, wie mutig und wichtig die Gründung der Selbsthilfegruppe vor 25 Jahren war. Damals wurden Selbsthilfegruppen noch belächelt: „Da hieß es, dass diese Leute sich nur um sich und ihre Leiden kümmern, statt sich in der Gesellschaft zu engagieren“, sagte Raiser. Die Selbsthilfegruppen hatten aber den Mut, Leiden und Probleme in die Gesellschaft hinein zu tragen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, statt sie zu verstecken. Inzwischen haben die Krankenkassen aber verstanden, dass Selbsthilfegruppen keine Kaffeekränzen sind, sondern wichtige Ergänzung des Gesundheitssystems. Sie lobte das Engagement von Kovacs, die nie nachgebe, bis sie die Hilfe bekommt, die sie für ihr Anliegen und die leidenden Menschen braucht. Längst ist Kovacs auch Trägerin der Verdienstmedaille der Stadt Mengen.

Gisela Glatt, Präsidentin des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose, lobte die Therapie und die Bewegung, die Violette Kovacs mit Musik gestaltet. „Das machen wenige Gruppen, dabei ist Musik sehr gut“, sagte sie. Alfons Müller dankte im Namen des Landesverbandes für das lange persönliche Engagement. Beide Verbände haben Kovacs bereits mit Ehrungen ausgezeichnet. Violette Kovacs bedauerte sehr, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß, der am Vortag seine Teilnahme noch zugesagt hatte, krankheitsbedingt nicht kommen konnte. Die Organisation der Gesundheitstage gehört der Vergangenheit an, auch die Leitung der Selbsthilfegruppe würde Violette Kovacs gern in die Hände eines Nachfolgers abgeben. „Ich schaffe das einfach nicht mehr“, sagte sie der SZ.