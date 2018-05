Zum 97. Geburtstag gibt es den Artikel über Siebenrock

Ohne Pater Karl Wetzel wäre aus Roman Siebenrock vielleicht kein Theologie-Professor in Innsbruck geworden. Die Geschichte, wie Siebenrock Mengen als Elfjähriger verließ, hat die Schwäbische Zeitung vor drei Wochen erzählt. Margrit Renn aus Bad Saulgau, deren Mutter die Cousine von Pater Karl Wetzel war, hat den Artikel gelesen. „Und ausgerechnet am Montag drauf ist Onkel Carlos, wie wir ihn nennen, weil er lange in Peru gelebt hat, 97 Jahre alt geworden“, erzählt sie.

Spontan, und weil es der Gesundheitszustand von Karl Wetzel zuließ, besuchte Renn ihn an seinem Ehrentag in Ellwangen. Dort lebt der Pater in einem Haus für die Ruheständler unter den Comboni-Missionaren und bekommt dort die Betreuung, die er in seinem Alter und als Rollstuhlfahrer braucht. „Ich habe ihm den Artikel über Roman Siebenrock mitgebracht und die Stellen, in denen er selbst vorkommt, unterstrichen“, sagt Renn. Der Pater habe sich sehr gefreut und erzählt, dass Roman Siebenrock regelmäßig bei den Comboni-Missionaren, bei denen er einst lebte, zu Gast sei und auch Vorträge zu religösen Themen halte. „Ich denke, Onkel Carlos ist ziemlich stolz, was aus dem elfjährigen Jungen von damals geworden ist.“