Zum 30-Jährigen gibt es ein Konzert

Aus einer Verlegenheit wird ein in Deutschland einzigartiger Chor: Seit 30 Jahren gibt es den Mengener Bürgerwachchor. Um diesen „runden Geburtstag“ zu feiern, geben die Sänger am Donnerstag, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, ein Konzert. Mit dabei ist das Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini Meersburg-Immenstaad.

Früher veranstaltete die Bürgerwache Mengen anlässlich ihres Bürgerwachjahrtags noch einen sogenannten Bunten Abend. Doch für den Bunten Abend im Jahr 1989 waren zu wenige Programmpunkte gefunden worden. „Da kam Otto Bacher auf die Idee, mit einigen Sängern Soldatenlieder zum Besten zu geben“, erinnert sich Manfred H. Müller, Tutor des Bürgerwachchors. Soldaten und Spielleute trommelte Bacher zu einem Chor zusammen. „Dieser Programmpunkt war ein voller Erfolg und die 45 frisch gebackenen Sänger hatten die Freude am Männergesang entdeckt“, erzählt Müller.

Spinnler prägt das Repertoire

Den Teilnehmern des spontan einberufenen Chors gefiel das Singen so gut, dass sie weitermachen wollten. Otto Bacher gewann als Dirigenten zunächst Josef Stempfle, dann Albrecht Mohl. Nachfolger war Winfried Spinnler. „Dieser prägte das besondere Repertoire des Chores nachhaltig“, berichtet Müller. Nach Kenntnis von Müller und den Chormitgliedern ist der Bürgerwachchor Mengen der einzige Männerchor in Deutschland, welcher sich aus einer Bürgerwache rekrutiert. „Die Bürgergarde Neuhausen hatte auch eine Zeitlang einen Chor, welcher sich aber bereits vor einigen Jahren auflöste“, weiß Manfred Müller.

Der Chor tritt im Gottesdienst des Bürgerwachjahrtags auf, ebenso bei offiziellen Anlässen der Stadt Mengen. Auch im Umfeld der Bürgergarden und Bürgerwehren traten die Sänger mehrfach auf. Es gibt immer noch einen „harten Kern“ an Mitgliedern aus der ersten Stunde, die also von Anfang an dabei sind. „Das zeigt uns, dass das Singen in der Gruppe jung und vital hält“, findet Müller. Die harmonische Kameradschaftspflege und die Begeisterung fürs Singen seien sicherlich die Gründe, warum manche Sänger so lange schon dabei sind.

In 30 Jahren sammeln sich viele Eindrücke und Erlebnisse an. „Zu den herausragenden Höhepunkten gehört der unvergessliche Auftritt 1993 beim Roodepoort International Eisteddfod of South Africa, einem internationalen Sängerwettstreit“, blickt Manfred Müller zurück. Weitere beeindruckende Erlebnisse waren im Jahr 2000 der Auftritt beim Jahresabschlussappell der Bundesluftwaffe in Köln-Wahn zusammen mit dem Spielmannszug der Bürgerwache. Ganz besonders erhebend, so Müller, sei die Mitgestaltung der Gedenkmesse anlässlich des 182. Geburtstags von Kaiser Franz Josef I. in Bad Ischl gewesen. „Die Akustik der Kathedrale war überwältigend“, erinnert sich Müller. 2003 wiederum nahm der Chor an der SWR-Sendung „Abendmelodie“ teil.

Neue Sänger sind willkommen

Aktuell hat der Chor 22 Mitglieder, verteilt auf vier Register. Neue Mitglieder sind willkommen. „Bei uns kann mitmachen, wer Freude und Begeisterung am Gesang im Männerchor mitbringt.“ Dirigent ist Josef Grüner. Mit ihm habe der Chor einen Vollblutmusiker bekommen, freut sich Müller. „Er hat den Charakter des Chors im Sinne von Winfried Spinnler aufgenommen und sorgt dafür, dass uns dieses Liedgut nicht verloren geht.“

Grüner füge dem Repertoire aber auch moderne Lieder hinzu, beispielsweise auch Gospels. Während der Chor für weltliche Auftritte mit Soldatenlieder, Märschen, Lieder aus Operetten und Heimatliedern und Schlagern aufwartet, gibt es für kirchliche Auftritte Hymnen, sakrale und klassische Lieder. Zusammen mit Manfred H. Müller bilden Horst Niedermüller und Max Krezdorn das „Tutorium“ des Chors, sozusagen das Vorstandsteam.

Für das Konzert hat Josef Grüner einen Ausschnitt aus 30 Jahren Bürgerwachchor-Repertoire zusammengestellt. Dazu kommen neu einstudierte Lieder, welche die Zuhörer überraschen sollen, wie Manfred Müller ankündigt. Ein Kontrastprogramm soll hingegen das Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini Meersburg-Immenstaad mit Martina Blaser bieten. Die Melodien sollen die Zuhörer auf eine imaginäre Reise nach Italien, Südtirol und den Broadway in New York führen.