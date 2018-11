Zuhörer wählen Morricone auf Platz 1

Das Stück „My Name is Nobody“ hat bei der Hitparade des Musikvereins Weithart die Besucher am vergangenen Samstag am meisten überzeugt: Es wurde von den Zuhörern mit seinen wilden Westernklängen zum Siegertitel gewählt. „Das Besondere am Konzert ist das Konzept des Programms, denn die Besucher dürfen ihren Favoriten-Titel wählen und damit das Programm maßgeblich mitgestalten“, sagt Wolfgang Kugler, Dirigent des Musikverein Weitharts. Der Bürgersaal in Rosna war voll und Sabine Decker, Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, versprach nicht zu viel, als sie zu Beginn eine musikalisches Gefühlsreise durch die Welt ankündigte.

Zunächst wurden noch einmal die drei bestplatzierten Stücke des Vorjahres gespielt. So knüpft das Konzert an das vorige Konzert an und die Zuhörer können sich nochmal an ihren Favoriten des Vorjahres erfreuen. Diese waren die Polka „Im Egerland daheim“, das Gute-Laune Horn-Solo „Keep on Smiling“ sowie der Siegertitel „Böhmische Liebe“ gesanglich umrahmt von Petra Strasser und Wolfgang Kugler. Dann waren die Neuvorstellungen an der Reihe. Los ging es mit einem Konzertmarsch „Marcha de Libertad“, „der Komponist Gerald Ranacher bezieht sich mit diesem Stück darauf, dass die Freiheit – gleich in welcher Form oder Sprache – immer ein unschätzbares Gut ist“, sagte Jaqueline Wieland, die zusammen mit Kerstin Kästle das Programm moderierte. Es folgten ein Walzer „Sommernacht in Prag“ und anschließend ein bekanntes Lied von der legendären schwedischen Popgruppe Abba. „The Way Old Friends Do“, das am Ende des Konzerts vom Publikum auf Platz drei gewählt wurde. Das Stück steht für eine tiefe und aufrichtige Freundschaft, die auch Meinungsverschiedenheiten übersteht und ein Leben lang durch alle Höhen und Tiefen anhält. Das war dann auch der passende Auftakt für die anschließenden Ehrungen verdienter Musiker.

Vom Lausbub zum Vorbild

Es wurden Alexander Vogt und Wolfgang Kugler für jeweils 30 Jahre aktives Mitglied des Vereins Weithart geehrt. Sie erhielten nicht nur eine Urkunde und Ehrennadel vom Vorsitzenden des Blasmusikverbands Sigmaringen Herrn Egon Wohlhüter, sondern auch vom Verein selbst erhielten Sie dankende Worte. Alexander Vogt „reifte sich von einem anfänglichen Lausbub‘ zu einem nicht mehr wegzudenkenden Vorbild, beispielsweise beim Auf- und Abbau unseres Rosnaer Sommerfests“, so Hans Wollwinder, Vorsitzender für Veranstaltungen. Auch Wolfgang Kugler erhielt besondere Worte: Mit seinen Ideen und seinem überaus großen Engagement, sei er ein Musiker und seit Januar dieses Jahrs auch Mitglied des Vorstandteams, der sich seines gleichen sucht. „Solche wie dich brauchen wir mehr“, ehrte ihn Hans Wollwinder.

Maximilian Krug spielt ein Solo

Der zweite Teil des Konzerts startete mit „Top Hits for Band“, einem Medley aus bekannten Songs bei denen die Zuhörer mitsummen konnten. Anschließend folgte für die Musiker einer der Höhepunkte des Abends. Der jüngste Bassist Maximilian Krug durfte auf seiner neu angeschafften Tuba, die zum größten Teil durch Spenden umliegender Unternehmen, finanziert wurde, sein musikalisches Talent beweisen. Mit dem Solo-Stück „Tubadubap“ war nicht nur der Solist, sondern auch die ganze Kapelle musikalisch gefordert. Denn das rhythmisch swingende Stück hatte es ganz schön in sich, dies war vermutlich auch der Grund weshalb dieser Titel vom Publikum nicht in die Top 3 gewählt wurde. Denn die Siegertitel werden am Ende von einem ausgelosten Besucher dirigiert. Dafür gab es jedoch als Anerkennung für die großartige musikalische Leistung von Maximilian Krug Standing Ovation von seinen Musikkameraden und großen Applaus.

Die Gewinnertitel sollten schließlich die letzten beiden Musiktitel werden. Auf Platz zwei „Beim Zankerwirt“, eine wunderschöne böhmische Polka aus der Feder von Alexander Pfluger – gewidmet der Gaststätte Zankerwirt in Fechsen im Ostallgäu. Die Schwindligen 15 sind in dieser urigen Wirtschaft zu Anfangszeiten oft nach den Proben eingekehrt. Mit dem Stück „My Name Is Nobody“ entführten die Musiker ihre Zuhörer in den amerikanischen Südwesten. Das Medley von Ennio Morricone sollte es dann werden, das Stück mit den meisten Stimmen. Dieses gefielt auch Klaus Voggel, dem Vorsitzenden der Stadtkapelle Mengen, ganz besonders – er durfte das Stück bei der Wiederholung der Siegertitel dirigieren und einen Preis mit nach Hause nehmen.