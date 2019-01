„Zugabe ist wieVollpension mit Frühstück“

Viele Besucher haben am Samstag in der Alten Kirche in Rulfingen mit dem Comedian Michael Klink alias LinkMichel einen herrlichen, unterhaltsamen und heiteren Abend verbracht. Vieles drehte sich um den Alltag, in dem sich der Vater, Mann und Kumpel nicht immer zurechtfindet, überrumpelt wird und sich machtlos wundert. Ihn nerven fast alle Menschen. Er lässt seiner Verachtung und Wut freien Lauf. LinkMichel geht an die Grenzen des zynischen Humors, pflegt Klischees, die er mit den Mitteln der Satire entlarvt. Er zeichnet böse Bilder über die Frau, die sich dadurch aufheben, dass er vom Mann kein besseres Bild hat. LinkMichel gab viel zu lachen, am meisten über sich selbst.

Der Abend startete gleich senkrecht mit starken Themen und knappen Sätzen. Der Funke sprang sofort über und das Feuer loderte bis zum Schluss. LinkMichel versprühte Energie, pointierte und spitzte zu, sodass das Lachen den ganzen Abend nicht nachließ. Über Männer lacht LinkMichel am liebsten: Was tun Männer, wenn sie 50 werden? Sie kaufen ein Mountainbike und tragen eine Neon-Wurstpelle. Im Wald wundern sich die Rehkitze. Die Rehmutti erkläre ihnen: „Das ist die Krönung der Schöpfung.“ Das Kitz stelle dann fest: „Gut, dass wir nur Rehe sind.“ Und der Wolf falle nie einen Mountainbiker an: „Das Auge isst nämlich mit“, erklärte LinkMichel.

Hähnchen ist nicht zu helfen

Bissig behandelt Link Menschen, die sich künstlich aufregen. Im Einkaufsmarkt habe er an der Tiefkühltheke einen Tierschützer getroffen, der ein halbes Huhn herausgezogen hatte. „Da müssen wir etwas tun!“, habe der gerufen. „Mit dem Teil brauchst Du nicht mehr zum Tierarzt und wir müssen davon ausgehen, dass die andere Hälfte auch tot ist“, habe LinkMichel geantwortet.

Link ärgert sich über die Alpha-Kevins, die sich nicht die Mühe machen, einen vollständigen Satz zu sprechen oder zu schreiben. Auf Instagram wiesen sie schriftlich nach, dass sie Analphabeten sind. Seine Tochter habe ihn geschockt, als sie nach dem Abitur angekündigt habe, mit ihrem Freund ein halbes Jahr durch Südostasien reisen zu wollen. Wovon sie dort leben wollten? „Wollt ihr auf dem Markt stückweise Logarithmen oder kiloweise Akkusative verkaufen?“ „Glaubt nicht, dass die in Südostasien auf zwei Abiturzipfel aus Deutschland zum Reispflücken warten“, habe er seiner Tochter gesagt. Doch auf den Vater werde nicht gehört. Die Mutter habe schließlich die Macht.

LinkMichel lacht auch gerne über Frauen. Zum Beispiel über die Dekomanitis. Alles werde dekoriert. Und wenn man denke, mehr gehe nicht, dann komme Weihnachten. „Da wird die Dekoration noch dekoriert“, ärgerte er sich. Ob Gott auch eine Frau sein könnte, habe die Tochter gefragt. LinkMichel hält dies für ausgeschlossen und bringt zwei Beweise ein. „Hat Gott dir schon mal ins Gebet reingequatscht? Gott hat die Welt in sechs Tagen erschaffen, deine Mutter braucht ein dreiviertel Jahr, um Fliesen auszuwählen.“

LinkMichel sprang von einem Thema zu anderen im rapiden Tempo. Es war noch nicht ausgelacht, schon riss er das nächste Problem an und tobte sich aus. Man kam mit Lachen kaum nach. Auf der Bühne ist Link geistreich und schonungslos. Er trifft den Kern, zielt ins Schwarze, um zu zeigen, wie lächerlich vieles in der Gesellschaft ist. Aus Anekdoten zeichnet er eine Gesellschaftskritik, die sich gewaschen hat. Das Publikum lacht, auch weil einiges politisch unkorrekt ist. Satire darf sich der politischen Korrektheit nicht beugen. Sie muss frei sein. Das hat LinkMichel verinnerlicht und beschenkt damit sein Publikum. Begeistert hat es ihm mit anhaltendem Applaus gedankt. Es gab eine Zugabe, doch nicht ohne die Bemerkung: „Die Zugabe ist der größte Nepp. Die haben Sie doch schon bezahlt. Zugabe ist wie Vollpension mit Frühstück.“ Und wieder lachten alle.