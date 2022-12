Zu viele Krankmeldungen: Realschüler bleiben am Dienstag alle daheim

Weil sich mehr als ein Drittel der Lehrkräfte krankgemeldet hat und auch ähnlich viele Schüler, kann der Präsenzunterricht an der Realschule Mengen nicht aufrechterhalten werden.

In Absprache mit dem Schulamt hat Schulleiterin Susanne Baur deshalb entschieden, dass die Schülerinnen und Schüler am Dienstag, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, daheim bleiben sollen. Wo es machbar ist, erhalten sie auf digitalem Weg Aufgaben für den Vormittag.

Erst einzelne Klassen betroffen

Corona, Grippe, RSV – woran so viele Lehrer und Schüler erkrankt sind, weiß die Schulleiterin nicht. „Darüber braucht ja niemand Auskunft geben, hier zählt allein die Krankmeldung“, sagt Susanne Baur. Von denen kamen allerdings über das Wochenende immer mehr im Sekretariat an.

Schon am Sonntag gingen die Schulleiterin und ihr Stellvertreter Robert Kern die Krankmeldungen und den Stundenplan durch und entschieden, dass einzelne Klassen zu Hause bleiben sollten.

Information über Elternbeiräte

„Zum Glück geht es mittlerweile verhältnismäßig einfach, alle Eltern zu informieren“, sagt Susanne Baur. Am Sonntag gingen die Informationen über die Elterngruppen und per Mail raus, zusätzlich telefonierte sie mit den Elternbeiräten der betroffenen Klassen und bat sie, die Eltern zusätzlich zu informieren. „So haben wir schnell alle erreicht und niemand ist heute umsonst zur Schule gekommen“, sagt sie am Montag.

Unter diesen Voraussetzungen ist Präsenzunterricht nicht mehr stemmbar. Susanne Baur

Die Krankmeldungen sind da aber schon weiter gestiegen. 13 von 31 Lehrkräften haben sich abgemeldet, die Zahl der erkrankten Schüler steigt auf insgesamt 120. „Unter diesen Voraussetzungen ist Präsenzunterricht nicht mehr stemmbar“, sagt die Schulleiterin. Sie hat Kontakt mit dem Staatlichen Schulamt im Albstadt aufgenommen und man sich darauf geeinigt, dass die Schule am Dienstag geschlossen bleibt.

Weihnachtsfeier fällt aus

Leider kann die geplante Weihnachtsfeier mit musikalischer Umrahmung der Schulband, Weihnachtspunsch und weiteren Leckereien auf dem Schulhof zum Bedauern aller nicht stattfinden. Zwischen 8.20 und 11 Uhr sollen die Schüler stattdessen Aufgaben über die Schulplattform erhalten.

Eltern von Kindern aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 können ihre Kinder für eine Notbetreuung anmelden, die trotzdem an der Schule stattfindet.

Sonnenlugerschule meldet 25 kranke Schüler

„Das ist die einzige sinnvolle Lösung, wenn die verbleibenden Lehrer-Kollegen den Unterricht nicht mehr schaffen können“, findet auch Joachim Wolf, geschäftsführender Schulleiter der Mengener Schulen. Wobei er sich nicht erinnern kann, dass es den Fall einer Schulschließung aus diesen Gründen schon einmal gegeben hat.

An der Sonnenlugerschule haben sich zwei Lehrkräfte und 25 Schüler krankgemeldet. „Wir sind froh, dass wir unseren Jahresabschluss noch gemeinsam feiern können“, sagt er. „Darauf haben sich die Schüler sehr gefreut und es wäre schade gewesen, das abzusagen.“

Glatteisunfälle kommen dazu

Auch am Gymnasium und an der Ablachschule gibt es vergleichsweise viele Krankmeldungen auf beiden Seiten. „Auch ein paar Glatteisunfälle sind dazu gekommen“, sagt Stefan Bien, der Leiter des Gymnasiums.

Es seien Klassen zusammengelegt worden und manche Randstunden würden auch schon mal ausfallen. „Wir sehen zu, dass keine zu großen Lücken im Stundenplan entstehen und überbrücken so die letzten Tage“, sagt er.

Vor allem Erstklässler betroffen

An der Ablachschule fehlen seit einigen Wochen immer rund 50 Kinder und drei bis vier Lehrer. „Das ist ein rollierendes System, der eine löst den anderen ab“, sagt Schulleiterin Gudrun Kempf. Besonders betroffen seien die Erstklässler, bei denen jetzt auch Klassen zusammengelegt wurden.

Wir hangeln uns von Woche zu Woche und hoffen, dass die Familien in den Ferien zur Ruhe kommen und sich auskurieren. Gudrun Kempf

Gerade bei den Jüngsten sei aufgefallen, dass die Eltern nach Hausaufgaben für die kranken Kinder fragen. „Das organisieren wir natürlich. Wenn die Kinder aber mit Fieber im Bett liegen, sollen sie erst einmal wieder gesund werden“, so Kempf.