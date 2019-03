„Zu sich selbst Ja sagen und Grenzen akzeptieren“

In gemütlicher Atmosphäre haben sich gut 70 Frauen zu einem Frauenfrühstück in der Stadtmission in Mengen getroffen. Das Thema dieses Vormittags war „Die Falle des Vergleichens“.

Zwei Mitarbeiterinnen des Vorbereitungsteams führten mit einem lustigen Sketch über zwei Damen im Zug in das Thema ein. Zu Gast war die Referentin und Lebensberaterin Gerlinde Traub aus Wilhelmsdorf, die über die verschiedenen Aspekte des Vergleichens sprach. Vergleichen könne insofern positiv sein, als dass man von Vorbildern lernen könne. Es motiviere und setze Kräfte frei, weil es dazu herausfordere, das zu sehen, was bei einem selbst möglich ist.

Andererseits könne Vergleichen auch unglücklich machen, wenn man in der Falle der Niedergeschlagenheit stecken bleibt. Vielmehr komme es auf den Blickpunkt an und wie man die eigene Situation bewerte. Gerlinde Traub machte Mut, Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Nicht jeder brauche das Gleiche und könne das Gleiche. Es gehe darum, zu sich selbst Ja zu sagen und seine Grenzen zu respektieren. „Dankbarkeit ist die beste Waffe gegen Minderwertigkeit“, sagte Traub. „Wenn man die eigene Balance findet, kann Leben individuell gelebt werden. Jeder ist ein Original mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Das Gute ist, dass bei wir bei Gott nicht verglichen werden. Wir dürfen zu ihm kommen so wie wir sind. Bei Gott kommt keiner zu kurz.“

Als nächstes lädt das Vorbereitungsteam zu einem Frauenverwöhnabend am 17. Mai in die Stadtmission ein.