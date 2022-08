Nach Zoll-Razzia: Mengener Unternehmer sitzt in Untersuchungshaft

In einer groß angelegten Razzia sind am Morgen des 4. Augusts die Geschäftsräume eines Unternehmens in Mengen, eine dortige Kneipe sowie private Wohnräume in Hohentengen von Polizei- und Zollbeamten durchsucht worden.

Anlass der Aktion ist laut Staatsanwaltschaft Ravensburg der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie des Betruges gewesen. Der Verantwortliche des Unternehmens, das in der Baubranche aktiv ist, wurde vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Zoll fährt mit vielen Wagen vor

Ungewöhnlich viele Autos haben am Donnerstag vergangener Woche in der Mittleren Straße gehalten. Auf dem Parkplatz am Gymnasium und neben dem Rathaus parkten neben den auffälligen grün-weißen Fahrzeugen des Zolls der Bundesfinanzverwaltung auch diverse zivile Fahrzeuge der Zollfahndung.

Gleichzeitig trafen weitere Kräfte in Hohentengen ein. Mit einem entsprechenden Personalaufgebot wurden die Geschäftsräume an zwei Standorten der Mittleren Straße, eine Kneipe in der Wilhelmiterstraße sowie Wohnräume in Hohentengen durchsucht. Was die Beamten vor Ort beschlagnahmten, trugen sie gleich in ihre Fahrzeuge – vorausschauend hatten sie gleich auch Transporter und Anhänger mitgebracht.

Unternehmer wird vorläufig festgenommen

Tanja Vobiller, Erste Staatsanwältin in Ravensburg, bestätigt die Durchsuchungen. Sie schreibt per Mail, dass wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie des Betrugs ermittelt werde und diese Vorwürfe eine Durchsuchung notwendig gemacht haben.

Der Verantwortliche des in Mengen ansässigen Unternehmens sei dabei vorläufig festgenommen worden. Er befindet sich nun „aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten und vom Amtsgerichts Ravensburg erlassenen und in Vollzug gesetzten Haftbefehls“ seit Freitag, 5. August, in Untersuchungshaft.

Aus ermittlungstaktischen Gründen und aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können weitere Auskünfte zu den Vorwürfen, dem Ermittlungsstand und dem weiteren Vorgehen laut Staatsanwältin zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Warum Untersuchungshaft?

Untersuchungshaft wird dann angeordnet, wenn ein dringender Tatverdacht vorliegt – also aufgrund des derzeit vorliegenden Ermittlungsstands mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass der Beschuldigte als Straftäter verurteilt wird. Zusätzlich sind Flucht- oder Verdunkelungsgefahr Gründe für Untersuchungshaft.

Laut Strafgesetzbuch kann das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe oder in besonders schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren bestraft werden. Gleiches gilt für den Straftatbestand eines Betrugs.